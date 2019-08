Thijs Heslenfeld heeft aangifte gedaan tegen Facebook, dat zijn foto van een Surinaams meisje van zijn tijdlijn af haalde. Hij wil dat het OM een strafrechtelijk onderzoek begint naar het fotobeleid van Facebook. Ook de Facebook pagina van het Nederlands Fotomuseum werd afgelopen maand tijdelijk offline gehaald wegens een naaktfoto van Ed van der Elsken. Ook het bekende Napalm meisje van fotograaf Nick Ut werd een keer van Facebook gehaald. Drie kranten, NRC, Volkskrant en Parool publiceerden over de aangifte van Heslenfeld.

Facebook heeft een heel streng beleid aangaande seksuele getinte foto’s en de controle daarop gebeurt met robots die onder andere tepels detecteren. Daarom kan het zijn dat een onschuldige foto van een jong meisje in Suriname als aanstootgevend wordt gekwalificeerd. Maar in dit geval is ook na menselijke controle van Facebook het beeld afgekeurd. “Dit vind ik echt een belangrijk element in mijn zaak, dat Facebook het bij nadere inspectie alsnog aanstootgevend vond.”

“Het gaat mij niet om die drie foto’s, het gaat om iets veel groters. Dit raakt aan de vrijheid van alle gebruikers. Daarom denk ik een goede kans te maken, niet alleen op een strafrechtelijk onderzoek, maar ook op een veroordeling van Facebook.” Dit zei Heslenfeld tegen de Volkskrant. Tegen het Parool zei Heslenfeld: “Ik licht in de aangifte ook toe hoe een platform als Facebook de rest van de wereld langzaam maar zeker dwingt in een Amerikaans en puriteinse blik op de wereld om ons heen. Ook al is dit benauwde keurslijf uitdrukkelijk strijdig met wat Facebook en diens oprichter en CEO Mark Zuckerberg hierover zelf altijd hebben verklaard. Zuckerberg schreef bijvoorbeeld kort na de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 nog dat Facebook, ik citeer: ‘nooit een land of een groep mensen laat dicteren wat mensen over de gehele wereld met elkaar kunnen delen’.”

In de aangifte staat onder andere het volgende te lezen.

‘Aangever is fotograaf. De afgelopen 8 maanden heeft Facebook tot drie keer toe beelden van aangevers account verwijderd en dit account twee keer tijdelijk geblokkeerd omdat hij een foto publiceerde die volgens Facebook ‘in strijd is met onze richtlijnen voor naaktbeelden of seksuele handelingen’.

De eerste keer gebeurde dat op of rond 9 december 2018 toen aangever twee pagina’s uit het tijdschrift Happinez publiceerde met een door aangever gemaakte foto van een groep Himba-vrouwen en kinderen. De Himba zijn een semi-nomadisch volk dat in het noordwesten van Namibië leeft. Himba-vrouwen dragen geen bovenkleding.

Facebook verwijderde de foto en stuurde aangever een mededeling.Aangever gaf aan het hiermee niet eens te zijn en vroeg een ‘beoordeling’ aan (bijlage 4) waarna Facebook liet weten dat ook na beoordeling het bericht in strijd bleek met ‘onze richtlijnen voor de community’ (bijlage 5).

Op of rond 10 juni 2019 plaatste aangever een tekst met een foto van een himba-vrouw die meewerkte aan de opname van een geluidsman die met aangever door Namibië reisde. Ditmaal werd zijn account 24 uur geblokkeerd (bijlage 6). Aangever vroeg wederom om een beoordeling die niks opleverde. Facebook verstuurde een bericht waarin ditmaal gewag werd gemaakt van strijdigheid met ‘onze Communityrichtlijnen inzake naaktfoto’s of pornografie.’ Het bericht gaf verder aan: ‘We verwijderen bepaalde foto’s van tepels van vrouwen, maar foto’s van littekens na een borstoperatie en vrouwen die actief borstvoeding geven zijn toegestaan.’

Op 21 juni juli plaatste aangever een tekst over zijn medewerking aan de grote Suriname- tentoonstelling die dit jaar in de Amsterdamse Nieuwe Kerk wordt gehouden, vergezeld van 16 foto’s waaronder een opname van een Surinaams meisje van naar schatting 8 of 9 jaar. Facebook verwijderde de foto en blokkeerde aangevers account ditmaal voor 7 dagen.’

Voor wie meer wil lezen zie de volledige aangifte. Op http://thijsheslenfeld.com/s/Aangifte-tegen-Facebook-inzake-discriminatie-en-internetcensuur-met-bijlagen.pdf

Heslenfeld vindt dat Facebook een foto van een onschuldig kind nu seksualiseert door het te verbieden. Maar vooral vindt hij dat Facebook handelt tegen de grondwet. Hij vindt dat het OM dit nader moet onderzoeken.