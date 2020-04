Zijn stillevens zijn persoonlijk, intiem en (voor de fotograaf zelf) therapeutisch. Michaël Ferron vertaalt alles wat er in zijn hoofd omgaat naar zijn foto’s. Met zijn illustratieve fotografie maakte hij eind jaren ’90 school, hij was een van de eersten die louter objecten gebruikten in zijn fotografie. Zelf noemt hij zich meester in de knutselkunde, maar ondertussen vertelt hij altijd een diepgaand verhaal.

Via de documentaire fotografie rolde Michaël Ferron begin jaren ’90 de illustratieve fotografie in. “Ik werkte jarenlang als fotojournalist, onder andere voor de Volkskrant”, legt hij uit. “Op een gegeven moment dacht ik: ik heb niks meer toe te voegen. De trend was ingezet dat alles snel gemaakt moest worden, en dat fotografie bulkgoed werd. Ik heb toen al mijn fotospullen verkocht en ben naar New York vertrokken. Daar stelde ik mezelf de vraag: wat kan ik eigenlijk toevoegen aan de huidige fotografie? Het antwoord bleek in stillevens te zitten, en dan met name in de illustratieve fotografie.”

Terug in Nederland maakte Ferron hier school mee. “Het bleek een gat in de markt. In die tijd waren er heel veel tijdschriften met abstracte onderwerpen die mijn soort beelden nodig hadden. In de illustratieve fotografie kon ik mijn verhaal op een alternatieve wijze kwijt, er waren toen nog geen fotografen die fotografie op deze manier toepasten.”

Wodka

Ferrons vrije fotografie heeft een diepere laag. “Mijn autonome werk is zwaar therapeutisch”, legt hij uit. “Ik heb een ingewikkelde jeugd gehad, had een vader die dronk.” Ooit wilde hij tijdens een vrij werk in dezelfde sfeer komen als zijn alcoholistische vader. Hij kocht een fles wodka, begon te drinken, om vervolgens de fles boos op de grond stuk te gooien. “Ik kon het niet”, vertelt hij. “Het smaakte naar benzine.” Toen hij de scherven zag liggen wist hij dat er een mooi beeld in zat. “Daar lag mijn verhaal. Ik lijmde de fles scherfje na scherfje terug in elkaar en maakte een foto.” Het werd de verbeelding van zoon en vader Ferron verwerkt in een foto. “Ik krijg heel veel positieve reacties op het beeld, vooral van mensen die de situatie herkennen. ‘Monument voor mijn vader’ heb ik het genoemd.”

Appelschil

Ferron krijgt nog steeds veel opdrachtwerk, met name illustratieve fotografie voor bij een artikel. “Ik heb wel als voorwaarde dat ik bij dat opdrachtwerk helemaal vrij word gelaten in de uitvoering”, vertelt hij. “Het gaat om illustraties bij abstracte onderwerpen zoals: ‘Het hiaat in de pensioenwet’. Het is moeilijk er een portret of landschap bij te plaatsen, en dus kom ik in beeld.”

‘Promise’ is misschien wel Ferrons bekendste beeld. De contrastrijke scène met de schil van een appel, twee kleuren draad en een felrode achtergrond vraagt direct de aandacht van de kijker. “Die is ook puur therapeutisch”, verklaart hij. “Ik ben die appel, uit elkaar gereten en gerepareerd met garen.”

Maar waarom specifiek een appel? “Dat heeft dan weer met vroeger te maken”, aldus Ferron. “Ik had een archetype oma, die altijd stoofvlees en appeltaart aan het maken was. Ze maakte er een kunst van om de appels in een keer te schillen met zo’n dun mesje. Dus dat heb ik ook geprobeerd.” Het lukte hem zeker niet in één keer. “Nee”, zegt Ferron, “dat heeft even geduurd voordat ik er een had die helemaal uit een stuk bestond. Het is ook een soort meditatief proces, ik was heel blij dat het uiteindelijk gelukt was.”

Ferron vindt het een uitdaging om met metaforen te werken. “Het mooie en verrassende is dat iedereen iets anders ziet in die appel, en dat laat ik ook zo.”

Kleurcombinaties

Al jaren is Ferron trouwe klant bij vaklab Gallery Color. “De kwaliteit van hun nieuwe LED-belichter is ongeëvenaard, en de mensen die de machine bedienen zijn uiteraard heel belangrijk. Beide zijn zeldzaam en te vinden bij Gallery Color.” De kwaliteit van de afdrukken is extra belangrijk door de kleurrijke en verzadigde stijl van Ferron. “Veel van mijn werken hebben moeilijke kleurcombinaties, zij weten het er precies uit te halen zoals ik het wil.”

