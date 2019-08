Theo Derksen signaleerde wereldwijd een opvallend fenomeen in het straatbeeld: het mooier maken van de omgeving door het opplakken van grote foto’s. Afbraakbuurten, stukken braakliggende grond, bouwputten, lelijke woonwijken en drukke verkeersaders worden steeds vaker afgeschermd door wanden met beelden van mooie architectuur, mooie landschappen of met glamourbeelden van actrices en fotomodellen. Met ideaalbeelden wordt een schijnwerkelijkheid gecreëerd, als decors in een filmset. Theo Derksen spreekt dan ook van ‘disneyfication’.

Dat maakt nieuwsgierig naar wat er aan het zicht moet worden onttrokken, wat er verborgen moet blijven. We hebben geen vrije keuze meer in wat we zien van de werkelijkheid. Er wordt voor ons beslist wat we mogen zien.

Met zijn foto’s doorbreekt Theo Derksen de geïdealiseerde wereld door oneffenheden te laten zien: de scheuren in de wallpapers, constructies die de beelden verstoren of simpelweg het gegeven dat niet alle lelijkheid bedekt kan worden met fotowanden. Alsof hij wil zeggen dat de wereld zich niet laat idealiseren.

Derksen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de geografische spreiding en verschillende uitingen van het fenomeen Disneyfication in de openbare ruimte in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Zijn conclusie is dat geografische plaatsbepaling niet meer relevant is: overal ter wereld duiken dezelfde beelden op. De globalisering is een feit.

Bij de expositie verschijnt zijn boek Disneyfication, uitgebracht door de internationale uitgeverij Dewi Lewis Publishers (https://www.dewilewis.com/)

Opening expositie en lancering boek op zondag 8 september om 15.00 uur. Met een introductie door Corinne Noordenbos, fotograaf en voormalig hoofd Fotografie KABK in Den Haag. En live muziek door Ernst en Luna Jansz en Jos Wigman.

Theo Derksen (Geldrop, 1954) volgde zijn opleiding aan AKV|St. Joost, was jarenlang hoofd van de opleiding visuele communicatie van Media Design en Technologie aan Hogeschool Zuyd in Maastricht en geeft workshops storytelling. Hij woont in Nederweert. Hij heeft een aantal fotoboeken op zijn naam staan, o.a. Ogenblikken(1993), Oorzaak-Gevolg(2008), Kind mijn kind(2016) en Disneyfication(2019).

De expositie ‘Disneyfication’ is te zien bij Pennings Foundation van 8 september t/m 12 oktober 2019.

Pennings Foundation

Galerie Pennings hield in 1979 haar eerste expositie. Daarmee is zij de oudste, in fotografie gespecialiseerde galerie van Nederland. Er wordt fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk. Dit jaar viert Galerie Pennings haar 40-jarig bestaan.

In 2018 werdonder de naam Pennings Foundation een start gemaakt met een uitbreiding van activiteiten om uit te groeien tot een platform voor fotografie, videokunst en new media art.

Galerie Pennings / Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten lopen van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com