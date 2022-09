Theater van authenticiteit

terug

Theatre of Authenticity is een serie die onderzoekt waarom en hoe we reizen. Het maakt gebruik van tientallen of soms honderden foto’s die op toeristische hotspots zijn genomen om deze tot één collage te maken. De serie stelt daarbij vragen wat de nieuwe toeristische normen en de objectiviteit van het fotografische medium zijn. Reisberichten op social media lijken te beantwoorden aan bepaalde esthetische en sociale codes die mensen gebruiken. Is het niet vreemd dat toeristen proberen te ontsnappen aan sociale conventies en op zoek zijn naar authentieke en introspectieve ervaringen, maar uiteindelijk in dezelfde natuurlijke omgevingen terechtkomen, dezelfde ervaringen beleven en zich op dezelfde manier gedragen als duizenden medereizigers? De locaties werden geselecteerd op basis van het aantal geo-tagged posts op social netwerken. De collages zijn gemaakt met dezelfde bewerkingstools als die op social media beschikbaar zijn. Op die manier verliest de fotografie haar objectiviteit en wordt de kloof tussen de geïdealiseerde foto’s op Instagram en de realiteit van de omgeving waarin die foto’s zijn genomen groter. De menselijke aanwezigheid wordt gereduceerd tot een textuur die de fragiele maar majestueuze stukken natuur bedekt.

Natacha de Mahieu (1996) is een Belgische fotografe en videografe. Ze behaalde een MA met Grote onderscheiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent en werkt nu als documentair fotograaf. Ze heeft een contemplatieve, bedachtzame en soms humoristische benadering ontwikkeld. Haar werk, gepubliceerd in onder andere The Guardian, de Volkskrant en De Standaard, onderzoekt de relatie tussen mens en omgeving.

