The Turtle and the Monk van Anaïs López

Randprogramma en boek



Met behulp van fotografie, film en speciale druktechnieken zoals gyotaku en fotopolymeer etsen, neemt Anaïs López bezoekers mee op een unieke visuele reis.



Vertoningen van haar 33 minuten durende film the Turtle and the Monk vinden plaats tijdens de finissage in Antwerpen, van 1 t/m 3 augustus. Op 2 augustus is de jaarlijks terugkerende Japanmarkt van IBASHO hier ook onderdeel van. Rondom en in de galerie zijn dan kraampjes te vinden met onder andere Japanse boeken, thee, Japanse hapjes, saké en keramiek. Toegang is gratis. In het weekend van 13-14 en 20-21 september opent IBASHO een speciale pop-up galerie in Amsterdam, waar een selectie van het werk van López te zien is en ze zelf aanwezig zal zijn. Er vinden vertel performances plaats, aanmelden kan via IBASHO.Bovendien zijn er een artist book én een special edition daarvan verschenen, beschikbaar in de galerie zelf en de online bookshop. Daarin staan verschillende gyotaku- en fotopolymeer etsen van López, plus haar fotografische werk. Het boek bevat ook verschillende tekeningen van de Japanse kunstenaar Niwa Yuta.The Turtle and the Monk is daarnaast te bewonderen in Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden t/m 7 december 2025.