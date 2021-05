The Ravestijn Gallery presenteert The Constructed Image, een groepstentoonstelling waarin bijna twintig (inter)nationale- en experimentele kunstenaars samen gebracht worden, die laten zien dat fotografie niet alleen reproduceerbaar is, maar ook een bron is voor iets nieuws.

Van de gewelddadige fotomontages van Hannah Höch tot de politieke nevenschikkingen van Martha Rosler, collage en zijn opvolgers hebben door tussenkomst van nieuwe technieken een betekenis opgebouwd; demonteren, opnieuw in elkaar zetten, knippen, in lagen aanbrengen, vervormen, manipuleren en meer. In plaats van de samenhang of de conventies van een enkel medium te idealiseren, zien kunstenaars die in deze geest werken verschillende materialen, vormen, technologieën en media als een vruchtbare voedingsbodem om uit te creëren. Wanneer de wereld op deze manier wordt gezien – als een reservoir zonder beperkingen – worden de grenzen van één medium achterhaald en worden eerder ontoegankelijke ervaringen mogelijk gemaakt.

Historisch gezien zijn deze praktijken vaak verpakt in afwijkende meningen, maar ons huidige tijdperk van extreme toegankelijkheid tot onuitputtelijke media heeft kunstenaars aangemoedigd om samen te smelten en te manipuleren tot steeds verdergaande doeleinden. En met een snel groeiende samenstelling van zowel fysieke als digitale tools tot hun beschikking, is alles denkbaar. Tegenwoordig is het een tijd waarin het vermogen om gemakkelijk te veranderen samenvalt met de beschikbaarheid van materiaal dat rijp is voor onderzoek. Een selectie van kunstenaars die in de voorhoede van deze ontwikkelingen staan, wordt hier tentoongesteld en zet de bouwpraktijk voort, maar op hun eigen, uitgesproken en eigentijdse manier.

The Constructed Image met werken van (op alfabetische volgorde) Ruth van Beek, Jasper de Beijer, Katrien de Blauwer, Blommers & Schumm, Cortis & Sonderegger, Koen Hauser, Jaime Hayon, Inez & Vinoodh, Nico Krijno, Michel Lamoller, Simon Lehner, Jean- Francois Lepage, Matt Lipps, Sohei Nishino, Martina Sauter, Scheltens & Abbenes, Eva Stenram en KYoung.

Opening weekend 17 & 18 juli, 2021 van 12:00 – 17:00 uur. De tentoonstelling loopt tot 11 september, 2021.