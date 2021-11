The Love Line van Tara Fallaux is een universeel portret over hoe liefde opbloeit tussen twee mensen en de onontkoombare miscommunicatie die ons daarbij in de weg zit. Via een geluidsinstallatie c/q podcast-serie en een filminstallatie probeert Fallaux de uiteindelijke eenzaamheid van de liefde te doorgronden. Dat doet zij aan de hand van liefdesbekentenissen die te beluisteren zijn op je eigen telefoon. Verwacht herkenning, ontroering en verwondering – een portret van de liefde. Onderdeel van dit project is de gelijknamige podcastserie, in samenwerking met VPRO DOCS.

© TaraFallaux, The Love Line

The Love Line is te zien op 26, 27 en 28 november en 4,5, 11 en 12 december tussen 13.00 en 16.00 in de Portrait Gallery Studio op het Marineterrein in Amsterdam. Ook buiten de openingstijden is de installatie te horen en te zien door middel van een QR code op het raam.

Adres: Kattenburgerstraat 5, gebouw 003D

OPROEP: Deel je liefdes(verdriet)verhaal

Voor een vervolg van The Love Line is Tara op zoek naar nieuwe bijzondere liefdes(verdriet)verhalen. Wil jij je verhaal graag delen? Stuur dan een whatsapp spraakbericht of voicemail naar 06-58756120 of een mail naar tara@theloveline.nl met een korte beschrijving van de situatie.

© TaraFallaux, The Love Line

Over Tara Fallaux

Documentair, autonoom filmmaker en fotograaf, verteller van beeld. In haar meest recente werk, ‘Perfect Pearl’ dat in 2022 uitkomt, combineert ze fotografie, film en een boek voor een multimedia vertelling. Haar laatste film ‘Liefdesbrieven’ (’25) was te zien op IDFA 2017. Daarvoor maakte ze de film ‘Over The Rainbow’ (’45) die op Hot Docs in premiere ging en op talloze festivals heeft gedraaid. De film ‘Louis van het Reuzenrad’ (’20) draaide ook op talloze festivals en gaat samen met een doorlopende fotoserie die vorig jaar in Volkskrant Magazine werd gepubliceerd.

Fallaux is organisator van de jaarlijkse fotobeurs Buy My Darlings.

Over Dutch National Portrait Gallery

De afgelopen jaren maakte Dutch National Portrait Gallery online producties en tentoonstellingen in musea en andere locaties, met werk uit private, bedrijfs- en museumcollecties. Vanaf september 2021 is de Portrait Gallery Studio, een bescheiden tentoonstellingsruimte, te bezoeken op het Marineterrein in Amsterdam. Daar blijven zij onderzoeken hoe portretkunst kan bijdragen aan de erkenning en waardering van de mens – zonder uitzondering en zonder oordeel. Hiermee hopen zij bij te dragen aan een samenleving waarin mensen elkaars verschillen en verhalen begrijpen en waarderen.

Verwacht in 2022 in de Portrait Gallery Studio

Portretten met een Rafelrand. De Postzegelhelden van Maarten van Rossem.