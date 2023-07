The Kabuler in Kunsthal

terug

Hoe fotografeer je een van de meest gedocumenteerde regio’s ter wereld van de afgelopen 20 jaar? Die vraag stellen Magnum-fotografen Cristina de Middel en Lorenzo Meloni zich wanneer ze in januari 2022 afreizen naar Afghanistan. 13 mei t/m 27 augustus 2023 in de Kunsthal Rotterdam.

© Lorenzo Meloni / Magnum Photos AFGHANISTAN. Bamyan. January 2022. Abdul Hadi Ezatyaar, a Taliban security guard of the Buddha statues, poses for a portrait in the silhouette of where the Buddha statue once stood before it was blown up by the Taliban.

Met het vertrek van de westerse troepen in 2021, neemt ook de belangstelling voor het land in de westerse media af. Terwijl de taliban zich tijdens de reis van De Middel en Meloni opnieuw positioneren, brengt het duo met het fotoproject ‘The Kabuler’ Afghanistan voor hun lens. De foto’s − krachtige portretten, surrealistische landschappen en alledaagse beelden − vormen de basis voor een eenmalig uitgegeven magazine: The Kabuler. Begeleid door essays, interviews en verhalen presenteert The Kabuler een genuanceerd beeld van Afghanistan, waarin luchtige onderwerpen en humor niet worden geschuwd.

De Middel en Meloni reizen met betrekkelijk veel vrijheid door Afghanistan. Het duo bezoekt onder meer de steden Kabul en Bamyan, komt langs verlaten dorpen en doorkruist gebieden die doen denken aan een maanlandschap. Ze brengen talibanstrijders in beeld die verwonderd rondlopen in een pretpark in Kabul, een plek waartoe zij ten tijde van de aanwezigheid van westerse troepen geen toegang hadden.

