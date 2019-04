Op zaterdag 11 en zondag 12 mei vindt The Gallery Club Weekend plaats in Magazijn, een voormalig stoffenmagazijn midden in de rosse buurt van Amsterdam. The Gallery Club, een platform voor fotografie, biedt een art-beleving en dompelt bezoekers een weekend lang onder in de hedendaagse fotografie met een tentoonstelling en een exclusief preview-diner. Deze editie staat het bijzondere werk van drie fotografen – Stephan Göttlicher, Natascha Libbert en Roosmarijn Pallandt – centraal. De kunstenaars spelen in hun werk met de aan- en afwezigheid van mens en natuur binnen het thema (IN)VISIBLE.

Zaterdagavond gaat The Gallery Club Weekend van start met een preview-diner in intieme setting en is de groepstentoonstelling voor het eerst te zien. Het programma is op een toegankelijke manier gevuld met artist en gallery talks van deelnemende fotografen en oprichtster en curator van The Gallery Club, Gili Crouwel. Ook is speciaal voor deze editie een videocompilatie gecreëerd door dj en muziekproducent Robi Reisinger (a.k.a. Jazzfunked). Hij presenteert in circa 150 beelden op een ritmische manier het oeuvre van de verschillende fotografen om op een laagdrempelige manier de bezoekers kennis te laten maken met het werk van de fotografen. Op zondag houdt The Gallery Club open huis en is de tentoonstelling vrij toegankelijk voor bezoekers.

Fotocredits v.l.n.r. Stephan Göttlicher, Natascha Libbert en Roosmarijn Pallandt.

The Gallery Club Weekend exposeert voor het eerst de groepstentoonstelling (IN)VISIBLE, samengesteld uit het werk van de Duitse fotograaf Stephan Göttlicher en de twee Nederlandse fotografen Natascha Libbert en Roosmarijn Pallandt. De drie fotografen houden zich ieder op geheel eigen wijze bezig met thema’s als natuur en landschap, de aan- of juist afwezigheid van de mens en het zichtbare en onzichtbare van beide factoren.

Fotografen tonen zichtbare onzichtbaarheid

De intuïtieve fotograaf Göttlicher exposeert een selectie uit twee fotoseries onder andere over de brutalistische architectuur, een stroming binnen de architectuur ontstaan uit het modernisme. De campus van het Miami Dade College (VS) neemt met zijn betonnen structuren hier een prominente rol in. Ook worden zijn fascinerende nachtfoto’s van het subtropisch moeraslandschap, de Everglades (Florida), getoond. Het werk van Göttlicher, die woont en werkt in Miami, is voor het eerst in Nederland te zien.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief voer Libbert fotografisch onderzoek uit rondom de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden. Dit resulteerde in haar persoonlijke onderzoeksproject I Went Looking For A Ship, een fotoserie die de toenemende publieke onzichtbaarheid van zeevervoer en de manier waarop het landschap als gevolg van scheepvaart voortdurend verandert, weerspiegelt.

Pallandt onderzoekt in haar werk de rol tussen verbeelding en associatie waaruit verschillende perspectieven en de gelaagdheid van de realiteit voortkomen. Haar werk reflecteert deze blijvende impressies van onbekende landschappen. Tijdens The Gallery Club Weekend exposeert zij een selectie uit Tracing Threads en als primeur haar meest recente werk ontstaan tijdens haar verblijf in kunstenaarsresidentie Casa Wabi (Mexico).

The Gallery Club Weekend

Magazijn | Oudezijds Voorburgwal 153 | Amsterdam

The Gallery Club Dinner | Zaterdag 11 mei 2019 | 18.30-22.30 uur

Open House | Zondag 12 mei 2019 | 13.00-18.00 uur

The Gallery Club organiseert drie tot vier keer per jaar The Gallery Club Weekend. Deze editie is de eerste tentoonstelling van 2019 in Amsterdam. Kaarten voor het preview-diner op zaterdag 11 mei zijn verkrijgbaar via Eventgoose.com, € 81,- p.p. (incl. diner en drinks). Op zondag 12 mei is de tentoonstelling vrij toegankelijk.

Over The Gallery Club

The Gallery Club is een internationaal platform en netwerk voor fotografie opgericht in 2015 door kunsthistorica Gili Crouwel en dj en muziekproducent Robi Reisinger. Het platform organiseert in binnen- en buitenland – los van elkaar of in combinatie – tentoonstellingen, curated dinners en evenementen met focus op hedendaagse fotografie van hoge kwaliteit. The Gallery Club werkt hiervoor nauw samen met diverse Nederlandse en internationale fotografen die zij opnemen in hun uitgebreide netwerk en een podium bieden om hun werk te presenteren. The Gallery Club is niet gebonden aan een vaste plek en trekt van locatie naar locatie. Hierdoor ontstaat een bepaalde flexibiliteit die de mogelijkheid biedt op die diverse locaties met verschillende partners te werken. Eerder exposeerde The Gallery Club onder andere in Amsterdam, Antwerpen en Miami, en werkte het initiatief samen met partners als Sotheby’s, Young Collectors Circle (Amsterdam), IBASHO gallery (Antwerpen), Galerie Ron Mandos (Amsterdam), Toluca Editions (Parijs), het Joods Historisch Museum (Amsterdam), the Miami Center for Architecture & Design (Miami), the Alfred DuPont Building (Miami), NOOR (Amsterdam) en Florida International University (Florida). The Gallery Club gelooft in het maken van kortstondige (groeps)tentoonstellingen met een intensieve en educatieve programmering voor een breed publiek.