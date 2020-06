Van 3 tot en met 5 en 10 tot en met 12 juli presenteert The Gallery Club de tentoonstelling Reflection | 反映 in Magazijnop de Amsterdamse Wallen. Deze fotografietentoonstelling toont het werk van de Japanse fotografiegrootheden Eikoh Hosoe, Daido Moriyama en Issei Suda, én dat van de Nederlandse fotografen Yamandú Roos en Aram Tanis. Reflection |反映 laat zien hoe het werk van een generatie baanbrekende fotografen een volgende generatie weet te inspireren, en hoe ‘inspirator’ en ‘leerling’ elkaars werk beïnvloeden. Beide weekenden starten op vrijdagavond feestelijk met een exclusief diner waarbij Yamandú Roos en Aram Tanis in een intieme setting vertellen over hun werk.

The Gallery Club selecteerde de werken van de drie Japanse kunstenaars in samenwerking met het Antwerpse IBASHO, een galerie die gespecialiseerd is in Japanse fotografie. Eikoh Hosoe, Daido Moriyama en Issei Suda worden gezien als grondleggers van de moderne Japanse fotografie en hebben veel invloed gehad op andere fotografen, waaronder Aram Tanis, wiens werk ook te zien is in de tentoonstelling Reflection | 反映. Hosoe, Moriyama en Suda inspireerden elkaar om te komen tot het werk waarmee zij wereldberoemd werden. Zo was Daido Moriyama ooit een leerling van Eikoh Hosoe. Moriyama, die bekendstaat om zijn confronterende zwart-wit fotografie, omschreef zijn eigen stijl als “are, bure, boke”, wat in het Japans rauw, wazig en onscherp betekent. The Gallery Club werkt voor de vierde keer samen met IBASHO. Beide organisaties vieren dit jaar hun 5-jarig jubileum.

The Gallery Club Weekend

The Gallery Club organiseert drie keer per jaar The Gallery Club Weekend. Reflection | 反映 is de tweede editie van deze weekenden in 2020. Omdat er in verband met de coronamaatregelen minder bezoekers tegelijkertijd aanwezig mogen zijn in de expositieruimte, verdeelt The Gallery Club deze editie over twee weekenden. Speciaal voor de tentoonstelling heeft muziekproducent en dj Robi Reisinger (a.k.a. Jazzfunked) een videocompilatie gecreëerd. In circa 120 beelden laat hij op ritmische wijze het oeuvre van de fotografen zien. Zo maken bezoekers op een laagdrempelige manier kennis met hun werk.

The Gallery Club Weekend – Reflection | 反映

Magazijn | Oudezijds Voorburgwal 153a | Amsterdam

The Gallery Club Dinner | Vrijdag 3 en 10 juli | 19.00-22.30 uur

Open House | Zaterdag 4 en zondag 11 juli, en zaterdag 5 en zondag 12 juli | 12.00-19.00 uur

Tickets voor het diner op vrijdag 3 en 10 juli zijn verkrijgbaar via: gili@thegalleryclub.com.

€ 81,- p.p. (inclusief 3 gangen diner en drankjes). Op beiden avonden zijn beperkte hoeveelheid plekken beschikbaar en worden de coronamaatregelen van het RIVM gehandhaafd. Op zaterdag 4 en 11 juli en zondag 5 en 12 juli is de tentoonstelling gratis te bezoeken. In verband met de coronamaatregelen is het verplicht om hiervoor een tijdslot te reserveren via gili@thegalleryclub.com.

Over The Gallery Club

The Gallery Club is een internationaal platform voor fotografie, in 2015 opgericht door kunsthistoricus Gili Crouwel en muziekproducent en dj Robi Reisinger. Het platform organiseert in binnen- en buitenland tentoonstellingen, curated dinners en evenementen met een focus op hedendaagse fotografie. The Gallery Club werkt nauw samen met Nederlandse en internationale fotografen en is nomadisch. Het fotografieplatform exposeerde eerder onder andere in Amsterdam, Antwerpen, Miami, Chicago en Los Angeles. www.thegalleryclub.com