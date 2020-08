Internationaal fotografieplatform The Gallery Club komt dit najaar met twee nieuwe tentoonstellingen. Omdat The Gallery Club dit jaar niet de grens over kan, besloten oprichters Gili Crouwel en Robi Reisinger een extra editie te organiseren. Begin september opent de tentoonstelling in samenwerking met het Japanse Benrido Collotype Atelier en eind oktober gaat The Gallery Club een samenwerking aan met Sotheby’s in Amsterdam voor de tentoonstelling ‘Re:value’.

The Gallery Club organiseert tentoonstellingen op bijzondere locaties met een focus op hedendaagse fotografie. Elke expositie is slechts één weekend lang te zien en op vrijdag opent het weekend feestelijk met een ‘curated dinner’ tussen de werken. Gili Crouwel licht hierbij het geëxposeerde werk toe door middel van een Q&A met de fotografen. Voor beide edities creëert muziekproducent en dj Robi Reisinger een ritmische videocompilatie over het werk van de kunstenaars.



The Gallery Club tentoonstelling met Benrido Collotype Atelier | 4 t/m 6 september

Voor deze tentoonstelling werkt The Gallery Club samen met Benrido Collotype Atelier uit Kyoto, Japan. Benrido Collotype Atelier is een van de laatst overgebleven ateliers wereldwijd die gespecialiseerd zijn in de oude collotype drukkunst die fotografie en lithografische prentkunst combineert. De ambachtslieden van Benrido creëerden door de jaren heen duizenden nationale schatten en kunstwerken samen met lokale papiermakers en boekbinders. Gerenommeerde fotografen van over de hele wereld werken met hen samen vanwege de ongeëvenaarde gelaagdheid en kleurdiepte van de prints.

Onder andere de fotografen Candida Höfer, Charlotte Dumas, Masahisa Fukase, Masao Yamamoto en Saul Leiter produceerden samen met Benrido Collotype Atelier uitzonderlijke prints en (mini) portfolio’s. Benrido is al jaren een grote naam op fotografiebeurzen als Paris Photo, Photo LA en Haute Photographie. Omdat het Japanse team dit jaar geen buitenlandse reizen kan maken, biedt deze samenwerking een unieke kans om de werken in Europa te bekijken.

The Gallery Club tentoonstelling ‘Re:value’ | 30 oktober t/m 1 november

Deze tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met Sotheby’s Amsterdam. Deze editie van The Gallery Club draait om het werk van de fotografen: Emily Bates, Andrei Farcasanu, Margaret Lansink & René van Hulst. Op zondag 1 november is er een Poetry & Jazz uitvoering door muziekproducent en dj Robi Reisinger en dichter René van Hulst.

Emily Bates – The sky is glowing with the setting sun

De Britse Emily Bates heeft een fascinatie voor de Japanse cultuur met zijn diepgewortelde tradities. Het Japanse eiland Amami Oshima is het decor voor de fotoserie – The sky is glowing with the setting sun – die te zien is in oktober. Het landschap op Amami Oshima speelt een grote rol in de rijke mythologie en religie van de bewoners van het eiland. Bates maakte een fotoserie van deze bewoners en van de bossen met hun heilige bomen.

The Gallery Club Weekend presents Benrido Collotype Atelier

StadsSalon | Herengracht 528 | Amsterdam

The Gallery Club Dinner | Vrijdag 4 en zaterdag 5 september 19.00-22.30 uur

Open House | Zaterdag 5 en zondag 6 september van 12.00-18.00 uur

Tickets diner vrijdag 4 en zaterdag 5 september via: gili@thegalleryclub.com. Kosten: € 81,- p.p.

Op zaterdag 5 en zondag 6 september is de tentoonstelling gratis te bezoeken.

The Gallery Club Weekend presents Re:value

Sotheby’s | Emmalaan 23 | Amsterdam

The Gallery Club Dinner | Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 19.00-22.30 uur

Open House | Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 12.00-18.00 uur

Poetry & Jazz uitvoering | zondag 1 november om 16.00 uur.

Tickets diner vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober via: gili@thegalleryclub.com. Kosten: € 81,- p.p.

Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november is de tentoonstelling en Poetry & Jazz uitvoering gratis te bezoeken.

Tijdens de diners volgt The Gallery Club de coronamaatregelen van het RIVM.

Over The Gallery Club

The Gallery Club is een internationaal platform voor fotografie, in 2015 opgericht door kunsthistoricus Gili Crouwel en muziekproducent en dj Robi Reisinger. Het nomadische platform organiseert in binnen- en buitenland tentoonstellingen, curated dinners en evenementen met een focus op hedendaagse fotografie. The Gallery Club werkt nauw samen met Nederlandse en internationale fotografen. Het fotografieplatform exposeerde eerder onder andere in Amsterdam, Antwerpen, Miami, Chicago en Los Angeles. The Gallery Club is niet gebonden aan een vaste plek en trekt van locatie naar locatie. Hierdoor ontstaat een bepaalde flexibiliteit die de mogelijkheid biedt op die diverse locaties met verschillende partners te werken. The Gallery Club gelooft in het maken van kortstondige (groeps)tentoonstellingen met een intensieve en educatieve programmering voor een breed publiek.

