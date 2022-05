The B-side in de Visserhallen IJmuiden

terug

Van 22 mei tot en met 17 juli vindt in de Visserhallen te IJmuiden de expositie ‘the B-side’ plaats. 24 fotografen uit binnen- en buitenland geven hun interpretatie van het begrip ‘the backside’. Sommigen doen dit door bij voorbeeld letterlijk de doorgaans verborgen achterkant van een gebouw of huizenrij te tonen. Anderen namen het thema minder letterlijk en laten in hun foto’s de keerzijde van onze samenleving zien. Meer dan twintig fotografen geven hun visie op ‘the B-side’.

© Hendrik Lietmann

De Amerikaanse fotograaf Fred Hoerr toont bij voorbeeld beelden uit Los Angeles van het systeem dat de waterhuishouding rond de stad regelt. De kanalen en tunnels van deze ‘waterservice’ bieden een onderkomen aan daklozen.

Van de Duitse fotograaf Hendrik Lietmann is een serie te zien die hij maakte in het Ruhrgebied, waar de verstrengeling van wonen en industrie soms tot absurde situaties leidt. In het werk van Bob Negryn is het de toeristenindustrie die voor merkwaardige dissonanten zorgt in het prachtige Zwitserse berglandschap.

Dat de ‘keerzijde’ niet altijd geassocieerd hoeft te worden met verval en teloorgang, toont het werk van Dolph Kessler. Hij ontdekt schoonheid op onverwachte plekken. In zijn foto’s leiden lijnen en vlakken een eigen leven. De compositie is belangrijker dan dat wat afgebeeld wordt.

Murray Maffra fotografeerde de rommelige achtergevels van huizen bij stations. Door een perfecte kadrering wist hij de chaos te bedwingen en om te vormen tot collageachtige beelden. Ook Joni Spaan slaagde erin van samenraapsels van bouwkundige elementen hechte composities te maken.

Heel anders zijn de verstilde beelden die Dirk Kome maakte in lege kamers en op een boerenerf. Deze zijn ontroerend en melancholiek. Ze roepen een sfeer op van vergankelijkheid.

Deze voorbeelden illustreren hoe divers de deelnemende fotografen het begrip ‘the backside’ hebben verbeeld. Het resultaat is een boeiende expositie, die een bezoek aan de Visserhallen zeer de moeite waard maakt.

De expositie is van 22 mei tot en met 17 juli 2022. Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden; www.visserhallen.nl