Stichting De Stad Verbeeldt organiseert in samenwerking met Noorderlicht Groningen de expositie Terzijde van Ton Broekhuis van 17 oktober t/m 15 november 2020 in het Statenzaalcomplex, Diezerstraat 80, Zwolle. In 2018 presenteerde de Noorderlicht Studio de tentoonstelling ‘Terzijde’ van Ton Broekhuis. “Vergane planten en pluisbolletjes als indrukwekkende portretfoto’s”, schreef de Volkskrant en deelde vijf sterren uit.

Sinds de tachtiger jaren is Broekhuis (1951) een bevlogen fotograaf, die zich met hart en ziel inzet voor de ontwikkeling van de geëngageerde fotografie in Noord-Nederland. Dit pad leidt in 1990 tot de oprichting van de Noorderlicht Fotomanifestatie, waarvan hij directeur wordt. In de jaren die volgen groeit Noorderlicht uit tot een dynamische en eigenzinnige instelling die internationaal respect oogst. Na zijn terugtreden pakt Broekhuis de camera weer op.

Ton Broekhuis fotografeert schoonheid, bloei en sterfte in zijn directe woonomgeving in de Friese Stellingwerven. Hij wandelt door het landschap en kruipt diep in de eigen tuin. Van sprietjes gras en bossen tot bloemknoppen en vogellijkjes, telkens weer vindt hij de verrassende rijkdom van een schijnbaar onooglijke natuur. In zijn werk wisselen intimiteit en abstractie elkaar af, in grootse reizen door een wereld op loopafstand.

de Volkskrant *****:

“De sterfelijkheid der dingen vormen het thema van zijn foto’s, waar hij uitgebloeide planten, verdroogde zaadkamers, pluisbolletjes van paardenbloemen isoleert van hun omgeving door ze voor een zwarte achtergrond te plaatsen. De kleine stervelingen baden in een zacht herfstlicht en schreeuwen in al hun nietigheid om een aandachtig oog.”

www.destadverbeeldt.nl/expositie-terzijde

www.TonBroekhuis .nl

www,Noorderlicht .nl

Ton Broekhuis

Terzijde

za 17 oktober t/m zo 15 november

di t/m zo van 11 tot 17 uur, ma van 14 tot 17 uur

volwassenen € 5 | studenten en scholieren € 2,50 | tot 6 jaar gratis

Statenzaal

Diezerstraat 80

8011 RJ Zwolle

In verband met corona is toegang mogelijk op een door u gereserveerde dag en tijd.

Bestel uw tickets via www.destadverbeeldt.nl/expositie-terzijde