Ontdek de prijswinnende portretfoto’s van Reiny Bourgonje. De afgelopen jaren heeft de Heerenveense fotografe een indrukwekkend aantal prestigieuze (inter)nationale fotografieprijzen gewonnen. Dit jaar nog werd Bourgonje genomineerd voor de Siena Creative Photography Awards. Uit tienduizenden inzendingen uit maar liefst 137 landen zijn twee portretten van Bourgonje geselecteerd. Voor het eerst zijn de prijswinnende portretten tegelijk te zien in Museum Heerenveen.

Identiteit

Bourgonje is een autonoom kunstenaar met portretfotografie als specialisme. Ze wordt geïnspireerd door de kunstgeschiedenis, maar bovenal door maatschappelijke thema’s als identiteit en afkomst. Bourgonje legt de werkelijkheid vast maar grijpt daarbij de mogelijkheid aan om het portret te ensceneren naar haar eigen concept. Identiteit en afkomst komen vooral naar voren in haar portretten van adoptiekinderen. Deze kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Ze zijn naast Afrikaans of Chinees ook Nederlands en tegelijkertijd Fries. Bourgonje laat de verschillende identiteiten van haar modellen in haar portretten doorschemeren. Door een zorgvuldige enscenering communiceert ze met de beschouwer. Haar portretten spreken tot de verbeelding, zijn herkenbaar en roepen emotie op.

Awards

Reiny Bourgonje, geboren en getogen in Heerenveen, gooide in 2012 het roer om, om zich volledig te kunnen richten op haar grote passie: fotografie. Sindsdien bouwt Bourgonje een sterke reputatie op in binnen- en buitenland. Dat blijkt uit het feit dat zij de afgelopen jaren een indrukwekkend aantal nationale en internationale prijzen op haar naam wist te schrijven.

De prijzenkast bevat onder andere de British Fine Art Photography Award 2021, de Italiaanse Siena Creative Photography Award 2021, de PIA d’or Talent Award 2019, de William Rutten Photography Award 2017 en de Vincent van Gogh Photo Award 2019. Alle prijswinnende werken zijn voor het eerst samen te zien op de tentoonstelling IDENTITY: portretten van Reiny Bourgonje. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân en te zien van 4 september t/m 31 oktober 2021 in Museum Heerenveen.

Portretten van Reiny Bourgonje

4 september – 31 oktober 2021

Museum Heerenveen.

Minckelersstraat 11

8442 CE Heerenveen

www.heerenveenmuseum.nl

In dezelfde periode is het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021 te zien in Museum Heerenveen. Met het thema ‘The Makeable Mind’ wil het festival de relatie verkennen tussen visuele cultuur en de werkelijkheid: wat is de invloed van beeldtechnologieën, communicatiemedia en (burger)journalistiek op ons denken en hoe verhullen, onthullen, beschrijven of herschrijven zij de werkelijkheid? In Museum Heerenveen is werk te zien van Natalia Kepesz, Elisa Maenhout en Silas BahrZe. Deze jonge kunstenaars vertellen verhalen waarin de protagonisten hun eigen leven naar fictie ombuigen.