In Het Pompgemaal in Den Helder, een gastatelier van het Mondriaanfonds, vindt van 27 tot en met 31 oktober 2021 de tentoonstelling ‘De Marinebasis’ plaats. Twee maanden lang trokken fotograaf Rob Hornstra en schrijver Arnold van Bruggen in 2021 door Den Helder en maakten een portret van de stad. Ze spraken en fotografeerden honderden Heldenaren, van vissers tot verenigingsvoorzitters en van zeekadetten tot marineofficieren. Samen vormen zij en vele anderen het maatschappelijk weefsel van Den Helder. In Het Pompgemaal wordt gedurende vijf dagen een selectie uit het werk tentoongesteld en ook de 112 pagina’s tellende publicatie De Marinebasis gepresenteerd.

De foto’s en verhalen die Hornstra en Van Bruggen hebben gemaakt in Den Helder gaan deel uitmaken van het project The Europeans. Tussen 2020 en 2030 documenteren zij Europeanen in talloze regio’s en middelgrote steden in een tijd waarin Europa onder druk staat. De ambitie van The Europeans ligt in lijn met illustere voorgangers uit de vorige eeuw: een betrokken tijdsdocument in de traditie van Robert Frank’s The Americans of Henri Cartier-Bresson’s Les Européens.