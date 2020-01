Het internationale collectief TEMPS ZERO brengt – onder leiding van fotograaf en curator Stéphane Charpentier en geluidskunstenaar Alyssa Moxley – sinds 2012 een nieuwe generatie internationale experimentele visuele en geluidskunstenaars bij elkaar.

De groep trekt in steeds wisselende samenstellingen langs Europese steden, met poëtische tentoonstellingen, geïmproviseerde concerten en workshop-presentaties. Van 16 januari tot 12 april 2020 strijkt TEMPS ZERO in Groningen neer en presenteert een interactieve installatie in de Noorderlicht studio.

Dit collectief gedragen kunstproject is als een hechte familie van buitenstaanders, op zoek naar hun plek in een weerbarstige wereld. De deelnemers vinden elkaar in hun existentiële drang naar vrijheid en de intens creatieve impulsen die daaruit voortkomen. Samen smelten zij fotografie, video, geluidskunst en muziek samen tot indringende zintuiglijke ervaringen.

In de zalen van de Noorderlicht studio worden beelden gecombineerd met multitrack-geluid dat via sensoren reageert op de bewegingen van bezoekers. In een filmruimte wordt een doorlopende projectie vertoond, op een speciaal gecomponeerde score.

TEMPS ZERO presenteert daarnaast werk van de Groninger fotografen Baukje Venema en Sebastiaan Rodenhuis en een documentaire van Pierre Montagnez, met interviews en backstage geschoten materiaal tijdens het laatste Temps Zero-project in Boekarest.

OPENING OP 15 JANUARI

In aanwezigheid van Stéphane Charpentier en Alyssa Moxley opent Noorderlicht-directeur Kees van der Meiden de tentoonstelling op woensdag 15 januari om 17 uur, de dag dat Groningen volstroomt voor Eurosonic Noorderslag.