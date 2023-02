Tara Fallaux en Sarah Mei Herman in Galerie Caroline O’Breen

terug

Tara Fallaux – ‘I Write this letter in bed’ & Sarah Mei Herman – Solace

Een duopresentatie over Chinese jeugd en intimiteit.

© Tara Fallaux, Lovas Moments

Na het deelnemen aan dezelfde Artist in residence in Xiamen, China, onderzoeken fotograaf Sarah Mei Herman en beeldend kunstenaar Tara Fallaux het concept van intimiteit in een cultuur die verschilt van de hunne. De projecten die hier uit voortgekomen zijn worden gepresenteerd in een artistieke dialoog bij Galerie Caroline O’Breen.

In plaats van tegenstellingen tussen de westerse en oosterse cultuur te benadrukken, zoeken beide kunstenaars het universele op. Ze vinden raakvlakken in de betekenis van liefde en intimiteit onder jongeren; de herkenbare menselijke ervaring van onzekerheid en verandering bij het maken van keuzes op weg naar volwassenheid.

© Sarah Mei Herman, Liang & Zhiqi

Sarah Mei maakte de fotoserie en het boek Solace waarin verhalen over queerness onder Chinezen centraal staan. Deze verhalen bieden een gevoelig en genuanceerd portret van jonge mensen die navigeren door de ambiguïteiten van vriendschap, seksualiteit en een fluïde begrip van wat het betekent om queer te zijn in de Chinese samenleving.

Tara Fallaux creëerde een intieme film ‘I Write This Letter In Bed’ over Rocy, een eenzame jonge vrouw in China, en de manier waarop ze omgaat met haar twijfels en onzekerheden rond de concepten van liefde en huwelijk. In haar project Perfect Pearl plaatst Fallaux haar onderwerpen in de context van de leefomgeving, het Chinese stadsleven. De kunstenaar onderzoekt hoe jonge Chinese vrouwen de intieme en hedendaagse dimensies van liefde verzoenen met de diepgewortelde tradities.

Galerie Caroline O’Breen 18 februari tot 8 April 2023