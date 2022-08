Tamron ultra-groothoek tot standaard zoom

terug

Transcontinenta BV, distributeur voor Tamron in Nederland, kondigt de ontwikkeling aan van een geheel nieuw objectief voor Sony E-mount full-frame camera’s: de Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062).

Tamron’s laatste innovatie, de 20-40mm F/2.8, is een ongeëvenaarde nieuwe standaardzoom met groot diafragma dat gemakkelijk meegenomen kan worden voor alledaagse foto en video opnamen. Ontworpen voor Sony E-mount full-frame mirrorless camera’s, is dit objectief gecreëerd met als doel optimale compactheid plus gebruiksgemak en ideaal voor dagelijks gebruik. Beginnend bij 20mm aan de ultragroothoek kant, en tot 40mm in het standaard brandpuntbereik, is het de kleinste en lichtste zoom in zijn klasse. De Tamron 20-40mm F/2.8 levert prachtige opnamen over het gehele zoombereik en is zeer geschikt voor het maken van foto’s, vlogs en andere video opnamen. Dit objectief is voorzien van Tamron’s VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive), een AF-aandrijfsysteem dat gebruik maakt van een lineaire scherpstelmechanisme voor de motor. De VXD biedt een superieur laag geluidsniveau en hoge AF-snelheid, en zorgt ook voor een zeer nauwkeurige scherpstelling. Met een kortste scherpstelafstand van slechts 17 centimeter en een maximale afbeeldingsmaatstaf van 1:3.8 in de groothoekstand, biedt dit objectief uitzonderlijke mogelijkheden voor opnamen op korte afstand en de mogelijkheid tot groothoek macrofotografie.

Groot F/2.8 diafragma, compact formaat en veelzijdige 20-40mm

De 20-40mm F/2.8 Di III VXD is Tamron’s innovatieve creatie van een nieuwe standaard zoom. Dit objectief biedt een groot open diafragma van F/2.8 over het gehele zoombereik van 20 tot 40mm en heeft een ongeëvenaard compact en lichte behuizing van 86,5 mm bij slechts 365 gram. Aan de langste kant van het zoombereik biedt het objectief een standaard brandpuntsafstand van 40mm, handig voor alledaagse snapshots, portretten of foto’s van eten. Aan de groothoekzijde biedt de ultrabrede brandpuntsafstand van 20mm fotografen een breed scala aan fotografische mogelijkheden, waaronder het maken van verbluffende natuurlijke landschappen vanuit het unieke ultragroothoekperspectief. Dit is iets wat niet zo gemakkelijk gerealiseerd kan worden met een standaard F/2.8 zoomobjectief dat begint bij 24mm.

Belangrijkste kenmerken