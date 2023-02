terug

Transcontinenta BV, distributeur Tamron Nederland, kondigt met trots de ontwikkeling aan van de Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060). Een lichtsterke en compacte ultragroothoekzoom voor FUJIFILM X-mount APS-C camera’s.

Het TAMRON 11-20mm F2.8 ultragroothoek zoomobjectief heeft een volle lensopening van F2.8 over het gehele zoombereik. Ondanks het grote diafragma van F2.8 is het objectief zeer klein en voelt het perfect uitgebalanceerd aan op een Fuji APS-C body. Met een zoombereik van 16,5-30 mm, rekening houdend met de 1.5x cropfactor van de Fuji camera’s, is dit een ideaal objectief voor dagelijks gebruik. Bij 11 mm ultragroothoek maakt het objectief trouwens verbluffende opnamen van dichtbij mogelijk, door een minimale scherpstelafstand van slechts 15 centimeter en een afbeeldingsmaatstaf van 1:4. Hierdoor zijn macro-opnamen met een extreem grote beeldhoek mogelijk met tal van creatieve effecten. Zo kan hiermee bijvoorbeeld een bloem close-up én zijn natuurlijke omgeving getoond worden, terwijl een tele macro-opname alleen de bloem toont voor een wazige achtergrond.

De bovenstaande foto’s zijn gemaakt met de bestaande versie van de Tamron 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (model B060) voor Sony APS-C camera’s met E-mount. Ze geven een goed beeld van de unieke mogelijkheden van deze ultragroothoekzoom.

De Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD is voorzien van de unieke en stille Tamron RXD (Rapid eXtra-silent stepping drive) autofocusmotor. Deze is ideaal voor zowel foto’s als video, ook in stillere ruimtes. Dit zoomobjectief heeft een vochtbestendige constructie en een duurzame fluorcoating op de frontlens die extra bescherming bieden bij buitenopnamen. Het compacte formaat, het grote F2.8 diafragma, het praktische zoombereik en de uitstekende beeldkwaliteit maken de Tamron 11-20mm zoom voor Fuji X vatting de ideale keuze voor reis-, landschap-, straat- en algemene fotografie.

Hoofdkenmerken

Ultragroothoekzoom met een groot F/2.8 diafragma en unieke gebruiksmogelijkheden.

Uitstekende optische prestaties

Uitzonderlijk stille Tamron RXD-stappenmotor, perfect voor videogebruik

Minimale scherpstelafstand van slechts 15cm in de 11mm stand voor creatieve

ultra-groothoek macrofotografie.

Vochtbestendige constructie en fluorcoating voor extra bescherming

Prijs en beschikbaarheid

De Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060) voor Fujifilm X-mount camera’s zal ergens in het voorjaar te koop zijn via de Tamron verkooppunten in Nederland. De exacte datum en de adviesverkoopprijs zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.