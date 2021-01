Hoe inclusief is het mannelijk lichaamsideaal? Naar aanleiding van Melkweg Expo’s online expositie over eetstoornissen bij mannen van Mafalda Rakoš, opent Melkweg het gesprek over het mannelijk lichaamsbeeld, body positivity bij heren en een inclusiever schoonheidsideaal. Donderdag 18 februari presenteert Melkweg de taboe-talk: het mannelijk lichaamsideaal met Arda Kaya (BNN-VARA), fotograaf Mafalda Rakoš, fashion editor Pim Stoop (Esquire), model Albert Jan Buitendijk en kunstenaar Gerdien van Halteren, alias GARY, online.

Melkweg Expo lanceert in afwachting van haar heropening de expo A Story to Tell, or: Regarding Male Eating Disorders van Mafalda Rakoš online. In deze expo brengt Rakoš de complexe en vaak verborgen verhalen en ervaringen van mannen met een eetstoornis in beeld. Zo wil ze een einde maken aan het taboe dat nog steeds rond eetstoornissen heerst en aan het stereotyperen van de problematiek als vrouwelijk. Ze toont dat iedereen, ongeacht leeftijd of hoe je je identificeert, met een eetstoornis te maken kan krijgen. Melkweg Expo vindt het daarom belangrijk dat het gesprek over zelfacceptatie en body positivity zich niet enkel op vrouwen toespitst.

Ook mannen worstelen met het onrealistisch schoonheidsideaal dat hen door de media en mode-industrie voorgehouden wordt. Bovendien ervaren zij vaker moeite met het uiten van emoties, hun identiteit of seksuele geaardheid. Anno 2021 is er vooralsnog weinig veranderd: er is weinig aandacht voor de mentale gezondheid van mannen en een slank, atletisch mannelijk lichaam is nog steeds de standaard. De body positivity-beweging, die afgelopen jaren hoog op de agenda stond voor vrouwen, lijkt aan de heren voorbij te gaan. Bovendien is het mannelijk schoonheidsideaal nog ver van inclusief. Dat eentonige ideaalbeeld, dat leidt tot eetstoornissen en een laag zelfbeeld, wordt krampachtig in stand gehouden door de schoonheids-, mode- en sportindustrie die over de rug van onzekere mannen fortuinen maakt.

Arda Kaya (BNN-VARA) gaat met fotograaf Mafalda Rakoš in gesprek over de online expo en het creatieproces. Daarna onderzoekt hij met fashion editor Pim Stoop (Esquire), plus-size model Albert Jan Buitendijk en kunstenaar GARY aka Gerdien van Halteren waarom het mannelijk ideaalbeeld zo weinig bevraagd wordt, de weg naar een inclusief schoonheidsideaal en wat de rol en verantwoordelijkheid is van kunstenaars, mediamakers en influencers.

De online expo en de talk zijn mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Fotograaf Mafalda Rakoš bracht in samenwerking met journalist Ruben de Theije in september 2020 het gelijknamige boek A Story to Tell, or: Regarding Male Eating Disorders uit. Het project viel in de prijzen op Unseen Amsterdam, Fotomuseum Winterthur en op het E.I. Festival in Braga, Portugal. Het project werd eerder gepresenteerd in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, de Kulturetage Altona in Hamburg, Benaki Museum in Athene en Fotogalerie Wenen.