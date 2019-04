Op 7 April organiseren Het Cobra Museum voor Moderne Kunst & FOTODOK een symposium over de rol van de vrouwelijke fotograaf in de documentaire fotografie. Dit symposium vindt plaats naar aanleiding van de tentoonstelling van Kati Horna en de presentaties van Eva Besnyö en Atá Kando in het museum.



Is er sprake van gelijke kansen? Is er sprake van een vrouwelijk perspectief? Kunnen we in het verlengde van de ‘herontdekking’ van het werk van Kati Horna spreken over nog meer vrouwelijke fotografen die onterecht in de schaduw van hun mannelijke collega’s staan?

De rol van de vrouwelijke fotograaf staat centraal in lezingen, presentaties van fotografen, rondleiding door de tentoonstelling en het afsluitende panelgesprek met alle gasten. Whitney Johnson en Delphine Bedel verzorgen lezingen, Amak Mahmoodian, Maja Daniels, Mary F. Carver en Olivia Harris presenteren hun werk en lichten hun ervaringen toe. Onder leiding van Delphine Bedel vindt een afsluitend panelgesprek met alle gasten plaats.

De voertaal is Engels en de dag wordt geleid door Delphine Bedel, beeldend kunstenaar, curator, publicist en oprichter & directeur van Meta/Books. Halverwege de dag is er een uitgebreide netwerklunch en aan het eind van de dag is er gelegenheid om een borrel te drinken.

Het symposium zal starten om 11:00. (inloop vanaf 10:30).

Key-note speaker: Whitney C. Johnson

Whitney C. Johnson is dit jaar voorzitter van de jury van World Press Photo. Ze is de Vice-President, Visuals and Immersive Experiences bij National Geographic. Voor deze rol was ze directeur fotografie bij The New Yorker, waar ze met haar werk onderscheidingen verdiende van de American Society of Magazine Editors; Awards of Excellence van de Society of Publication Designers. Johnson heeft American Literature gestudeerd aan Barnard College en voltooide haar masters in American Studies aan Columbia University. Ze is bestuurslid van de Alexia Foundation en het W. Eugene Smith Fonds. In 2018 was ze tevens jurylid van de World Press Photo wedstrijd.

Presentaties van vier invloedrijke internationale vrouwelijke fotografen

Vier fotografen presenteren tijdens het symposium op 7 april hun eigen werk en lichten toe hoe zij aankijken tegen het onderwerp. Kan bepaald werk alleen door vrouwelijke fotografen worden gemaakt? Waarom is het belangrijk dat ook vrouwelijke fotografen in conflictgebieden werken. Welke uitdagingen ervaren zij in hun werk?

Amak Mahmoodian (Iran)

Fotograaf en filmmaker, geboren in Shiraz woont in Bristol (UK). In haar werk bevraagt Mahmoodian identiteit en geeft ze in persoonlijke verhalen sociale onderwerpen een centrale plek. Mahmoodian won diverse internationale prijzen en haar werk is wereldwijd te zien.

Maja Daniels (Zweden)

Zweedse fotograaf die naast fotografie ook journalistiek en sociologie studeerde.

In haar werk focust Daniels zich op de relatie tussen mensen. Ze is vooral geïnteresseerd in onderwerpen waar het lichaam in relatie tot identiteit een rol spelen.

Mary F. Calvert (USA)

Fotojournalist Mary F. Calvert wil met haar fotografie sociale verandering realiseren. Calvert is vooral bekend door haar werk waarin ze mensenrechten vanuit een gender perspectief belicht. Ze is een prijswinnaar in de recente World Press Photo wedstrijd met haar werk over seksueel misbruik in het Amerikaanse leger.

Olivia Harris (UK)

Harris is een documentair fotograaf en filmmaker. Ze is met name geïnteresseerd in de veranderende machtsdynamiek tussen vrouwen en mannen. Haar serie over de strijd voor een andere abortuswetgeving in Ierland viel dit jaar in de prijzen bij World Press Photo.

meer informatie https://www.cobra-museum.nl/activity/symposium-the-female-perspective-in-documentary-photography/