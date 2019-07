Voor alle fotografen, fotografiestudenten en liefhebbers die hun skills willen verbeteren en hun portfolio willen uitbreiden lanceren het Nederlands Fotomuseum en de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie de Summer School. Tijdens de Summer School ga je 4 zaterdagen intensief aan de slag onder begeleiding van fotografen en tentoonstellingsmakers die één voor één indrukwekkende projecten op hun naam hebben staan. Deze zomer zijn dit Hans Wilschut, Suzanne Liem, Otto Snoek, Danielle Kwaaitaal & OPERA Amsterdam.

De Summerschool is de ideale voorbereiding op een (toelatings)examen voor fotografie-opleidingen, een inzending voor een fotowedstrijd of award, of het pitchen van je werk bij nieuwe opdrachtgevers. De persoonlijke feedback van de professionals geeft je nieuwe inzichten en draagt bij aan je persoonlijke groei.

Kosten: €55,- per dag (studenten €45,-). Deelname aan alle vier de dagen kost €200,- (studenten €160,-). Prijzen zijn inclusief koffie en lunch.

Programma

Dit jaar staat in de Summer School het kleurenwerk van fotograaf Ed van der Elsken centraal, waarvan tot en met 6 oktober in het Nederlands Fotomuseum een topselectie te zien is in de tentoonstelling Lust for Life. Op 4 zaterdagen geven verschillende fotografen gastcolleges over specifieke thema’s uit het oeuvre van Ed, om vervolgens zelf aan de slag te gaan. De cursus is geschikt voor fotografiestudenten, fotografen en liefhebbers die verdieping zoeken.

Zaterdag 20 juli, 9.30 – 16.00 uur – Ed de Wereldreiziger – met Hans Wilschut

Leer van Hans Wilschut dat een straatbeeld meer is dan een decor. In het werk van Ed van der Elsken speelt de omgeving altijd een beeldbepalende rol. In zijn fotoboek Amsterdam en in de film Een fotograaf filmt Amsterdamzien we hoe nadrukkelijk de stad aanwezig is. Dit geldt ook voor zijn werk dat hij maakte in andere werelddelen. Het werk van Hans Wilschut vindt zijn oorsprong in de urbane wereld. Wilschut vertelt over zijn werk en reflecteert op de fotografie van Van der Elsken.



Zaterdag 3 augustus, 9.30 – 16.00 uur – Ed the Storyteller – met Suzanne Liem

Hoe vertel je met fotografie een verhaal? Hoe ontstaat een serie? En welke rol kan tekst hierin vervullen? Ed van der Elsken was een pionier op het gebied van storytelling. In 1956 publiceerde hij Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Pres, een semi autobiografische liefdesroman vertelt in beeld. Later brengt hij het boek Eye Love Youuit, waarin hij de levenscyclus van de mens vertelt. Hiervoor put hij uit zijn archief. Hij brengt foto’s bij elkaar die op verschillende momenten en verschillende plekken zijn genomen, maar die toch een verhaal vertellen. Documentaire fotograaf Suzanne Liem legt uit hoe Ed van der Elsken op meesterlijke wijze van losse foto’s verhalen weet te maken, die nu nog steeds raken.



Zaterdag 24 augustus, 9.30 – 16.00 uur – Eds paradijsvogels in de stad – met Otto Snoek

Hoe benader je onbekenden op straat? En hoe maak je uit de massa een keuze voor die ene persoon? Ed van der Elsken benaderde opvallende mannen en vrouwen op een ontwapende wijze en met veel humor. Overvallen door zijn directheid werden zij van hun stuk gebracht en viel er een stukje poseren weg. Deze stijl maakte hem wereldwijd bekend. Ook Otto Snoek gaat als ‘autonoom documentair fotograaf’ de straten van Rotterdam op. Snoek vertelt over zijn werkwijze, ervaringen op straat en reflecteert op de fotografie van Ed van der Elsken.

Zaterdag 14 september, 9.30 – 16.00 uur – Lust for Life – Tentoonstelling maken – met Danielle Kwaaitaal & OPERA Amsterdam

Hoe stel je een tentoonstelling samen? Welke basisprincipes gelden er? Deze zaterdag staat het maken van een tentoonstelling centraal. Van ontwerp tot het uiteindelijke presenteren van je werk: alles komt aan bod tijdens deze Summer School.