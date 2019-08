Enkele docenten aan een particuliere onderwijsinstelling merkten dat hun studenten en afgestudeerden tegen een weerbarstige realiteit aanliepen. De nieuwe fotografen bleken vaak nog extra ondersteuning nodig te hebben. Daarom hebben zij de Stichting Beeldvoorziening opgericht om hen daarbij te helpen. De stichting geeft diverse cursussen en trainingen.

Volgens de oprichters, onder wie Simone Henken, worstelt de startende fotograaf nog met zijn eigen identiteit als beeldmaker. “Het neerzetten van een persoonlijk fotografisch handschrift is volop in beweging. Aansluiting bij de praktijk en het verwerven van opdrachten zijn een uitdaging. Het opzetten van een creatieve, zakelijke onderneming is vaak nog onbekend terrein. Er is daarom een wens naar deskundige begeleiding.”

Henken vervolgt: “Er is behoefte aan persoonlijke coaching, reflectie en structuur. Deelname aan een intervisiegroep biedt deelnemers structuur, inspireert en motiveert onderzoek te doen en het werk te verdiepen.”

In hun persbericht stellen de docenten, dat door te sparren met een ervaren docent en collega’s over prille ideeën en concepten in wording, er meer samenhang in een portfolio komt. Brainstormen over een reeds gestart project kan vaak nieuwe perspectieven bieden en geeft de fotograaf de mogelijkheid zijn werk in een breder kader te plaatsen. De docenten van stichting Beeldvoorziening hebben ervaren dat korte cursussen, die samenhang hebben de voorkeur te hebben, naast coaching van een ervaren mentor gedurende een langere periode.

Een andere sterke behoefte bij startende fotografen blijkt zakelijke ondersteuning en advies over aansluiting bij de beroepspraktijk. Het is dringen op de fotografiemarkt en een schitterend portfolio geeft nog geen garantie op zakelijk succes. Het ondernemerschap verdient daarom alle aandacht binnen de artistieke onderneming. Simone Henken: “Een creatieveling wordt meestal niet meteen laaiend enthousiast van zaken als pitchen, onderhandelen en contracten afsluiten. Toch brengt gedegen kennis op zakelijk gebied zekerheid en uiteindelijk geld in het laatje. En een reële financiële vergoeding geeft zelfvertrouwen.”

Beeldvoorziening wil bijdragen aan creatieve groei en zakelijke emancipatie van fotografen. De docenten van de Stichting hebben ervaring in de beroepspraktijk en in het lesgeven bij erkende instituten en hogescholen. Een belangrijke focus is het ontwikkelen van eigenheid en een portfolio dat eenheid vormt en rijk is aan verbeelding. Om business smart te worden is samen met DuPho de 6-daagse cursus ontwikkeld: ‘Succesvol ondernemen als fotograaf’.

Voor meer informatie: https://beeldvoorziening.nl