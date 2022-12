terug

Stuur jouw foto of foto’s of projecten in voor 1 januari 12:00 uur en misschien win jij dit jaar wel de Prijs voor Storytelling, de Paul Peters Fotoprijs of de Zilveren Camera. In 2022 wonnen Rob Hornstra, Marjolein Bijpost en Bart Maat deze prijzen. Klinkt in 2023 jouw naam als een van de winnaars?

Voor meer informatie over categorieën, voorwaarden etc. en inzenden kijk op www.zilverencamera.nl