Afzondering brengt het beste in ons naar boven. Dan kunnen we in gedachten ronddwalen en fantaseren over een wereld die (niet) echt bestaat. Een andere wereld die Anotherland heet. Het alledaagse stadspark wordt een paradijselijke jungle, een prachtig veld met klaprozen een slagveld, bomen en bloemen worden bouwmateriaal voor een visueel sprookje.

Houten stokken in de boom van een stadspark lijken een amulet aan de grens van een onbekende beschaving. Hutten in een zomerkamp voor kinderen hebben dezelfde vorm als de onderkomens van de oorspronkelijke bewoners van Tierra del Fuego, een rhododendron struik lijkt op een overgroeide bunker.

Het archetype dat in dit denkbeeldige land woont, staat niet ver af van de kale, bebaarde hipster of langharige rockster. En als hij in afzondering leeft, misschien op een stadsnomade lijkt. Maar na rond te dwalen over de wereld, kan hij lijken op de Neanderthaler of een spirituele leider, die doet denken aan 19e-eeuwse foto’s van exotische locaties. De serie Anotherland, Pamphlets of Me is een weergave van die ontmoetingen.

Studiobezoek

Marcel van der Vlugt nodigt iedereen uit om deze Small, Graphite en Giant Pamphlets te komen bekijken in de beslotenheid van zijn studio in Amsterdam van 26 juni tot 5 juli 2020. Boek uw bezoek of privé rondleiding via Skype of Whatsapp op marcelvandervlugt.com met vermelding van de gewenste dag en tijd.