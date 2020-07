Drie tweedejaars hbo-studenten aan de Nederlandse Fotovakschool in Rotterdam kregen begin van het schooljaar de opdracht een goed doel te steunen door middel van hun fotografie. In februari 2020 reisden Anne Heijndijk, Camiel Mudde en Sabine Molenaar voor overweldigend avontuur twee weken naar Oeganda. Hier hebben zij voor stichting Noah’s Ark een fotoserie gemaakt dat laat zien hoe in de steek gelaten kinderen bij hun een tweede kans krijgen.

‘Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda’ is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Oeganda. De stichting is in 1999 opgericht door Piet en Pita Buitendijk. De organisatie bestaat inmiddels uit een kinderhuis, kleuterschool, basisschool, middelbare beroepsopleiding, medische kliniek en nog veel meer sociale en medische outreach programma’s in de nabije en verre omgeving. Noah’s Ark vangt kinderen op die ondervoed, verwaarloosd en soms letterlijk weggegooid zijn door hun ouders. Door ze op te vangen in hun ‘gezin’ dat nu bestaat uit ruim 200 kinderen krijgen deze kinderen de liefde, zorg en aandacht die ze verdienen, omdat ze het waard zijn. Ieder kind is geliefd en ieder kind verdient de kans op een goed leven, met een mooie toekomst. Door de jaren heen heeft Noah’s Ark het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Op dit moment noemen honderden kinderen Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven bij hun scholen en heeft de medische kliniek ontelbare anderen in de omgeving geholpen.

De foto’s die zij hier gemaakt hebben zouden ze eigenlijk exposeren rond deze tijd. Echter kan dit helaas nog niet i.v.m. corona. Om deze reden hebben zij een boek ontworpen. Het boek heeft een prachtige linnen kaft en 200 pagina’s aan foto’s en verhalen over Noah’s Ark en alles hier omheen. Het boek neemt je mee in het leven van een kind dat opgroeit bij Noah’s Ark. Het begint met hoe een kindje binnen wordt gebracht en het eindigt bij Ezra die nu op een leeftijd komt dat hij zelfstandig wordt.

Het boek is voor €39,95 te bestellen. Hiervan dekt de helft de drukkosten en de andere helft gaat rechtstreeks naar Noah’s Ark. Bestellen kan via de website: www.niemand-iemand.nl