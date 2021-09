Het bijzondere van structuralistische architectuur laat zich niet altijd meteen aflezen aan de gevels. De manier waarop architectuurfotograaf Dirk Verwoerd projecten in beeld brengt laat echter geen ruimte voor twijfel: in Amersfoort, Leusden en Hoevelaken zijn unieke projecten gerealiseerd in een architectuurperiode die wordt samengevat met de term ‘Structuralisme’. FASadE gaf de opdracht om woningen, scholen en kantoorgebouwen te fotograferen en dit deed Verwoerd niet alleen vanaf ooghoogte, maar ook vanuit de lucht met behulp van drone-fotografie. Van 2 t/m 19 september 2021 zijn de foto’s te zien op de tentoonstelling ‘Structuralisme in Amersfoort, Leusden en Hoevelaken’ in het Rietveldpaviljoen.



Tentoonstelling

De tentoonstelling toont de prachtige foto’s van Verwoerd en illustreert het brede spectrum dat het structuralisme omvat: van zakelijk kantoor tot romantisch paleisje. Daarnaast plaatst de tentoonstelling de lokale projecten in een breder perspectief. Het Rietveldpaviljoen ademt voor de duur van de tentoonstelling de sfeer van de jaren ’70. FASadE organiseert de tentoonstelling in samenwerking met 033fotostad. In het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof 8 in Amersfoort, ben je tussen 2 en 19 september van donderdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur van harte welkom. Vooralsnog wel van tevoren te reserveren via ‘Boek je bezoek’ op de website 033fotostad.com. Indien er plaats is kun je ook ter plekke registreren. Bij de tentoonstelling is een magazine verkrijgbaar. De getoonde fotowerken zijn bovendien te koop. Als u kunt aantonen dat u bewoner bent van een gefotografeerde woning krijgt u 15% korting op de aanschafprijs.

Jong Erfgoed

Hoewel de interesse voor de architectuur en stedenbouw uit de zeventiger jaren toeneemt, is er nog te weinig oog voor de kwaliteit. Juist door de achterliggende ideeën te vertellen kan voorbij de ‘lelijkheid’ worden gekeken. De huidige woonopgave vertoont veel gelijkenis met de opgave uit de jaren ’60 – ’70. De vraag om andere woonvormen, de aandacht voor de menselijke maat, de nadruk op burgerparticipatie, verdichting en intensiever grondgebruik en het hergebruik van bijzondere gebouwen en monumenten: het zijn enkele herkenbare paralellen met de huidige woonopgave.

Magazine

Speciaal voor de tentoonstelling heeft FASadE een magazine samengesteld met artikelen en interviews en veel fotobeelden van Dirk Verwoerd. Het magazine is voor €7,50 verkrijgbaar bij het Rietveldpaviljoen en na de tentoonstelling ook bij FASadE.

Architectuurcafé

In het verlengde van de tentoonstelling wordt een architectuurcafé georganiseerd op woensdagavond 8 september, waarin architecten Herman Hertzberger en Abel Blom over de toekomst van dit jonge erfgoed zullen spreken. Reserveren om hierbij live aanwezig te zijn, kan via de website van FASadE. Het aantal bezoekers van deze avond is vanwege de Corona-maatregelen waarschijnlijk beperkt. Daarom wordt het architectuurcafé live gestreamd. Gespreksleider is Patrick van der Klooster, leider van BPD Studio.

Fietstochten

FASadE maakte eerder dit jaar al een architectuurroutekaart, waarop een selectie foto’s van Verwoerd te zien is. In het weekend van de Open Monumentendagen op 11 en 12 september organiseert FASadE fietstochten onder begeleiding langs structuralistische architectuur op de routekaart. Aanmelding via de website van FASadE.

Lezing Volksuniversiteit

Op donderdag 16 september verzorgt stedenbouwkundige Johan Galjaard een lezing over het Structuralisme voor de Volksuniversiteit. Aanmelding voor deze lezing in het Rietveldpaviljoen kan via www.vuamersfoort.nl. . Hierna volgt het laatste weekend dat de tentoonstelling te zien is. Kort maar krachtig!

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50. In verband met de corona-maatregelen moeten bezoekers via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren. Indien er plaats is kan er ter plekke ook een entreebewijs worden gekocht. Galerie Rietveldpaviljoen is kosteloos te bezoeken.