Begin september verschijnt het boek over kernenergie: Een Stralend Verleden – Alles wat je moet weten over kernenergie. Dit boek is het resultaat van de ontdekkingsreis van fotojournalist Rob Huibers door de wereld van het atoom. Hij maakte deze reis als bijdrage aan het debat over de energietransitie.

Hij beschrijft hoe de mensheid betoverd raakte door radioactiviteit, de fenomenale energie die verscholen zit in uranium, hoe de mens leerde deze energie in zijn voordeel te gebruiken en al doende ontdekte dat radioactiviteit zich ook keihard tegen hem kan keren.

Rob Huibers neemt u mee op zijn tocht. Hij vertelt hoe de radoactiviteit werd ontdekt, hoe het werkt, waarom Nederland maar één kerncentrale bezit, en nog veel meer. En misschien wel het belangrijkste: hij beantwoordt de uiterst actuele vraag of kernenergie ons door de klimaatcrisis kan helpen.

Hij wist met zijn camera toegang te krijgen tot de zes nucleaire installaties in Nederland. Daardoor bevat Een Stralend Verleden unieke foto’s van de atoomindustrie, zoals de geheimzinnige fabriek voor verrijkt uranium in Amelo, de betrekkelijk onbekende onderzoeksreactor in Delft. En kerncentrale Borssele natuurlijk.

Een Stralend Verleden belicht ook de laatste ontwikkelingen: het streven van een kleine meerderheid in de Tweede Kamer naar nieuwe kerncentrales, het rapport van het kabinet over de bouw van zes tot tien nieuwe reactoren en de pogingen om de oude en verliesgevende centrale in Borssele nog vele jaren open te houden.

Het boek is verzorgd vormgegeven, geheel in het Nederlands en Engels met informatie over de geschiedenis, de techniek en de toekomst van kernenergie. Ook te begrijpen voor alfabreinen en beginners.

Een Stralend Verleden kan nu al bij de uitgever vooruit worden besteld en vanaf half augustus ook in de boekhandel. Voor bestellingen en informatie: info@photo.nl.

64 pagina's full color foto's en tekst - b24xh26 cm - harde omslag met spotvernis - verkoopprijs €19,95 - uitgever www.photo.nl - ISBN 978-90-9033307-6.