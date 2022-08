StoepStories in Amsterdam

terug

StoepStories is een unieke achtdelige serie Outdoor Flash Fotoshows in Amsterdam.

Het zijn twee uur durende buiten-exposities van fotografen, op de stoep en in de stad. In een raamwerk op wielen hangen 12 flinke foto’s. Daarnaast staat een kistje, de ‘speakers corner’, waarop de fotografen hun werk toelichten en in gesprek gaan met het publiek van voorbijgangers, buurtgenoten en collega makers. In september en oktober vinden de volgende presentatie plaats, ieder keer op vrijdagmiddagvan 17-19 uur.

StoepStories 05

ZUIDAS, Jan Rothuizen, Marijn Smulders en Reinier Gerritsen Gustav Mahlerplein. Amsterdam zuid, Vrijdag 2 september 2022, 17-19 uur.

Met deze Stoepstories duiken we in de wereld van de Zuidas. Marijn Smulders laat de vrijdagmiddagborrel zien. Reinier Gerritsen heeft een selectie van zijn rennende bankmannen gemaakt en tekenaar Jan Rothuizen toont zijn tekeningen voor ‘Vanuit de Zuidas’. Een visuele zoektocht naar de cultuur van het financieel centrum.

StoepStories 06

WATER, Sanne Derks en Jan van IJken. Achtergracht, Amsterdam centrum. Vrijdag 9 september 2020, 17-19 uur

Voor ons is water uit de kraan vanzelfsprekend. Dat dit wel bijzonder is laat het project van Sanne Derks zien: Manifiesto Del Agua. Schoon zoet water is voor Cubanen een dagelijkse strijd die het uiterste van hun vindingrijkheid vraagt en het bureaucratische systeem maakt het hun niet makkelijk. Daarnaast presenteert Jan van IJken zijn foto’s uit de serie Planktonium, over de onzichtbare wereld van levend microscopisch plankton: organismen onzichtbaar voor het blote oog. Jan van IJken heeft water uit de Achtergracht door zijn microscoop gefotografeerd en zal dit tijdens StoepStories 06 presenteren.

Nederland, Amsterdam, Borneokade, 2 juni 2022 StoepStories zijn Outdoor Flash Fotoshows. Buiten-exposities van fotografen op de stoep. Op een kist, de speakers corner, licht de fotograaf zijn of haar werk toe. Stoep stories zijn een reactie op het gebrek aan ruimte in musea en galeries voor experimentele en gedurfde fotografie en kunst. Op de foto vertelt een als rivierkreeft verklede fotograaf Noelle Ingeveldt over haar project De invasie van de rivierkreeft. Foto Bert Verhoeff

StoepStories 07

NOORD, Kay Fahner en Raimond Wouda Buikslotermeerplein t.o. BCC winkel. 16 september 2022, 17-19 uur. Voor stoepstories 07 toont Raimond Wouda foto’s uit Tuindorp Oostzaan. Een nieuwe selectie beelden, voortbordurend op zijn boek Polder VIII. Dit werk wordt gecombineerd met foto’s uit de serie‘‘Daughter of Many’ waarin Kay Fahner het verhaal vertelt van de schoen- en kleding reparatiewerkplaats van haar ouders in Amsterdam noord. Een buurtwinkel waar de verhalen en zorgen uit de buurt gedeeld worden. De winkel gaat sluiten en de vraag is hoe dit de gemeenschap gaat beïnvloeden.

StoepStories 08

IMMIGRATIE, Thana Faroq en Bertien van Manen Achtergracht, Vrijdag 07 Oktober 2022, van 17-19 uur.

Bertien van Manen heeft in de jaren 70 van de vorige eeuw het boek ‘ Vrouwen te gast” gemaakt. Een tijdsbeeld over de eerste migrantenvrouwen en het nieuwe leven dat zij begonnen in Nederland. We presenteren haar samen met Thana Faroq een jonge fotografe uit Jemen die aan de KABK gestudeerd heeft en daar nu les geeft. We tonen haar serie ‘I Was Younger Yesterday’ waarin ze kijkt naar het leven van migranten waarvan de vluchtelingenstatus door Nederland is geweigerd en die de dreiging van uitzetting aanvechten.

Website: https://stoepstories.nl