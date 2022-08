Stillevens Helena van der Kraan

terug

De tentoonstelling “Still (a) Life” in galerie Madé van Krimpen is een hommage aan kunstenaar Helena van der Kraan en haar bijdrage aan het genre van de stilleven fotografie.



© Helena van der Kraan



Still (a) Life viert de rijkdom van haar artistieke carrière en zet haar meest sprekende werken in de spotlights. Haar fotografische werk is intiem en laat haar poëtische interpretaties van objecten uit het dagelijks leven zien. De foto’s die ze maakt zijn onopgesmukt en subtiel van aard. Van der Kraan’s werk is zeer gewaardeerd in fotografische kringen en heeft zijn plek gevonden in de collecties van veel Nederlandse musea.



© Helena van der Kraan

Art Paper Editions

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Still (a) Life en om het leven en werk van Helena van der Kraan te vieren heeft APE (Art Paper Editions) een boek gemaakt, gewijd aan haar stilleven fotografie. De boeklancering zal plaatsvinden tijdens UNSEEN Amsterdam op zaterdag 17 september 2022. Vanaf vandaag kunt u een pre-order plaatsen via artpapereditions.org.

© Helena van der Kraan

Biografie

Helena van der Kraan (1940-2020) is vooral bekend om haar portretten van vrienden, kennissen en objecten in natuurlijk daglicht. De grijze achtergrond is een prominent kenmerk van haar portretten, een kleur die doet denken aan de landschappen in Tsjechoslowakije, waar ze opgroeide. Nadat ze het land ontvluchtte in 1968 werd Van der Kraan aangenomen als postgraduate bij Ateliers ’63 te Haarlem.



Stuurt u gerust een email naar info@madevankrimpen.com als u interesse heeft in meer informatie over Van der Kraans leven en werk of als u meer wilt weten over de tentoonstelling.

Madé van Krimpen

Prinsengracht 615 H

1016 HT Amsterdam

www.madevankrimpen.com

info@madevankrimpen.com

+316 416 445 11



Opening hours gallery

Thursday – Saturday

12:00 – 18:00