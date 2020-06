In maart 2020 dwingt het coronavirus België tot een lockdown. Zo veel mogelijk binnenblijven, zo weinig mogelijk sociaal contact. Covid-19 verandert het dagelijks leven van iedereen. Van bij de start van de lockdown op 13 maart voert Stephan Vanfleteren een nieuw ritueel in: Corona Walks. Bij valavond trekt hij naar de zee, de duinen, het bos of de polders. Geen haast, het gewone leven staat toch stil. De tocht eindigt altijd in het duister.

Een selectie uit deze nieuwe reeks die Stephan Vanfleteren maakte tijdens zijn wandelingen is vanaf 27 juni te zien in het FOMU. Deze foto’s zijn het antwoord van de fotograaf op de pandemie die tijdens de overzichtstentoonstelling PRESENT uitbrak en worden nu in een extra ruimte tentoongesteld.

Bezoek Vlaams minister voor cultuur Jan Jambon & schepen voor cultuur van de stad Antwerpen Nabilla Ait Daoud

Vlaams minister voor cultuur Jan Jambon en schepen voor cultuur van de stad Antwerpen Nabilla Ait Daoud bezoeken op vrijdag 26 juni de tentoonstelling PRESENT en het nieuwe luik Corona Walks in het FOMU. Stephan Vanfleteren zal hen persoonlijk rondleiden. Het is de eerste keer dat Vlaams minister voor cultuur Jan Jambon een bezoek brengt aan het FOMU.

PRESENT verlengd tem 13 september 2020

De tentoonstelling PRESENT ging van start op 25 oktober en moest op 12 maart tijdelijk de deuren sluiten in de strijd tegen Covid-19. Sinds 19 mei ben je opnieuw welkom in het FOMU én de tentoonstelling wordt verlengd tot 13 september.

PRESENT is een overdonderend succes. Al meer dan 125.000 mensen bezochten de tentoonstelling, een unicum voor het FOMU én een fotografietentoonstelling in België.

PRESENT is de eerste grote overzichtstentoonstelling van de gerenommeerde Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren (°1969). Bij het grote publiek is hij vooral bekend om zijn indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia leverden een brede waaier aan journalistieke, documentaire en artistieke fotografie. In deze tentoonstelling krijgen zowel de iconische beelden als de ongekende parels een plaats, en wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar.

Boek Present

Bij de tentoonstelling is het boek ‘Present’ verschenen dat te koop is in de museumshop en de online shop. Momenteel betaal je geen verzendkosten voor verzendingen naar België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Dagboek van een fotograaf, Coronawandelingen

Op 2 juli verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij ‘Dagboek van een fotograaf, Coronawandelingen’. Stephan Vanfleteren is niet alleen een weergaloos fotograaf, zijn dagboek toont dat hij ook meester is over het geschreven woord. Het is zijn eerste boek zonder foto’s. Het boek is vanaf 2 juli te koop in de museumshop en de online shop.

