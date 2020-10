In het Nederlands Fotomuseum is de Somfy Photography Award 2020 toegekend aan Stephan Keppel. De internationale vakjury koos uit het werk van negen genomineerde fotografen voor Keppels foto-installatie ‘Fall out’. Hiervoor fotografeerde Keppel graffiti en leuzen in de voormalig atoomschuilkelder ‘Vondelbrug’ in Amsterdam en maakte hij met deze beelden een nieuw grafisch werk.

Stephan Keppel ontving, namens Somfy Nederland, uit handen van de grondlegger van deze fotografieprijs, Huub Koene, de Award en een cheque van € 15.000,-. De tweede prijs (€ 5.000,-) ging naar Géraldine Jeanjean voor haar installatie ‘Dehors’.

“Fall Out is een even monumentale als genuanceerde, sterk grafische interpretatie van het interieur van een bunker. Met oude printmachines weet Keppel een gelaagde wereld op te roepen waarin oppervlaktes, objecten en structuren uit verschillende tijden in het nu tot leven komen. Je kunt de bunker ruiken. Een prachtige interpretatie van het thema Gimme Shelter.”, aldus de jury.

Over het werk van Jeanjean zei de jury: “In het vijfluik Dehors krijgt glas een symbolische betekenis met een grote poëtische kracht. Het werk is een elegant visueel spel tussen binnen en buiten.”

Somfy Photography Award is een tweejaarlijkse internationale fotografieprijs die professionele fotografen de gelegenheid biedt nieuw werk te maken over een van tevoren bepaald thema. Dit jaar was het thema ‘Gimme Shelter’. De Somfy Photography Award werd voor de tweede keer uitgereikt en werd in 2018 gewonnen door Jaap Scheeren.

Alle negen genomineerde foto-installaties zijn nog tot en met 6 december 2020 te zien in de expositie Somfy Photography Award | Gimme Shelter in het Nederlands Fotomuseum.

Vakjury

De internationale vakjury bestaat dit jaar uit Frits Gierstberg (voorzitter, curator Nederlands Fotomuseum), Menno Kooistra (architect studio Elephant), Dana Lixenberg (fotograaf), Thomas Seelig (curator/hoofd fotocollectie Museum Folkwang in Essen, Duitsland) en Stephan Vanfleteren (fotograaf).

Negen genomineerden

Uit bijna honderd inzendingen werden in november 2019 negen finalisten geselecteerd. Zij werkten afgelopen maanden aan nieuw werk binnen het thema ‘Gimme Shelter’. Daarvoor kregen zij een budget voor productie, onderzoek en realisatie. De genomineerde fotografen zijn: Roderik Henderson (NL) , Géraldine Jeanjean (NL), Stephan Keppel (NL), Matthieu Litt (BE), Antoinette Nausikaä (NL), Martine Stig (NL), Dustin Thierry (NL), Maarten Tromp (NL) en Jordi Ruiz Cirera (ES).

Het thema ‘Gimme Shelter’ oftewel ‘Bescherm mij’ werd bedacht voor het uitbreken van het coronavirus, maar werd extra actueel. Vandaag wil iedereen beschermd worden: tegen ziekte en tegen armoede, tegen een wereld die we soms niet meer begrijpen. Het virus zorgde er tevens voor dat de negen genomineerden onder niet altijd makkelijke omstandigheden hun nieuwe werk moesten maken.

“We zijn zeer verheugd dat we de resultaten van de Somfy Photography Award 2020 in ons huis kunnen tonen’, zegt Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum. ‘Met het werkbudget dat de fotografen hebben ontvangen, konden zij nieuw werk maken. En nu dus ook tonen aan het publiek. Op die manier willen wij samen met Somfy bijdragen aan de ontwikkeling van bewezen talent.”