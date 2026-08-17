Stefan van Beek beste trouwfotograaf van de wereld

terug

Stefan van Beek is uitgeroepen tot beste trouwfotograaf ter wereld bij de One Eyeland Awards. “Zijn creatieve foto’s en bijzondere gave om emoties in het moment vast te leggen zijn uniek, daarmee verdient hij de titel Beste trouwfotograaf ter Wereld” laat de jury weten. Eerder won van Beek al een prijs als grootste aanstormend talent van de Benelux.

© Stefan van Beek

Maar liefst veertien van zijn foto’s vielen internationaal in de prijzen. De jury was het daarom unaniem eens: “Zijn creatieve foto’s en bijzondere gave om emoties in het moment vast te leggen zijn uniek, daarmee overtrof van Beek alle concurrentie”. De One Eyeland Awards zijn een erkenning van uitmuntendheid binnen de wereldwijde fotografiegemeenschap, waarbij de meest getalenteerde en innovatieve fotografen worden beloond voor hun buitengewone bijdragen.

“Dit voelt echt als een enorme eer,” vertelt Van Beek. “Vijf jaar geleden maakte ik de keuze om mijn vaste baan op te zeggen en volledig voor fotografie te gaan. Dat die keuze me nu naar de nummer-één-positie op een internationale ranglijst brengt, vind ik enorm bijzonder”.

Altijd op zoek naar dat éne beeld

Van Beek staat bekend om een combinatie van spontane, ongeposeerde momenten en opvallende creatieve portretten. Tijdens het grootste deel van een bruiloft werkt hij documentair. Hij observeert wat er gebeurt en probeert juist de kleine momenten, emoties en onverwachte gebeurtenissen vast te leggen zonder daarin in te grijpen. Daarnaast zoekt hij voor zijn creatieve portretten bewust naar bijzondere perspectieven, licht en composities. “Ik zoek altijd naar het beeld dat niemand anders ziet en doe alles voor het perfecte beeld. Al moet ik daarvoor op tafels klimmen, ondersteboven hangen of door een collega vastgehouden worden om niet in het water te vallen. Ik vind het geweldig om met iets wat er al is een beeld te maken dat je niet direct verwacht.” Die aanpak levert indrukwekkende beelden op. “En ook nu is het weer beloond, door de nummer 1 positie te behalen” aldus een trotse van Beek. “Een award is natuurlijk geweldig, maar uiteindelijk maak ik deze foto’s niet voor een jury,” zegt Van Beek. “Ik maak ze voor mensen. Een trouwdag vliegt voorbij. Als een foto ervoor zorgt dat iemand jaren later weer even precies voelt hoe dat moment was, dan is dat voor mij waar het uiteindelijk om draait.”

Over Stefan van Beek

Van Beek zijn bedrijf bestaat dit jaar exact 5 jaar. Van Beek is een internationaal bekroonde trouwfotograaf uit Leiderdorp. In zijn fotografie combineert hij echte, ongeposeerde emoties met speelse en uitgesproken creatieve beelden. Zijn missie is om de tijd even stil te zetten, zodat mensen belangrijke momenten later opnieuw kunnen voelen.

Bekijk ook deze items