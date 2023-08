Steef Zoetmulder in Kunsthal

terug

Fotograaf Steef Zoetmulder (1911–2004) is een sleutelfiguur uit de naoorlogse Nederlandse kunstfotografie en staat bekend om zijn creatieve verbeelding van de alledaagse realiteit. Bijzondere structuren en patronen, benadrukt door onverwachte invalshoeken, belichting en uitsneden, zijn kenmerkend voor zijn werk. Vanaf zaterdag 2 september presenteert Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling ‘Steef Zoetmulder’, samengesteld uit de collectie van Universitaire Bibliotheken Leiden. Iconische Rotterdamse gebouwen, stillevens, portretten en abstracte composities: ruim vijftig vintage prints, door Zoetmulder zelf vervaardigde afdrukken, worden in de Kunsthal voor het eerst getoond aan publiek.

© Steef Zoetmulder

Steef Zoetmulder groeit op tijdens het Interbellum waarin hij – geïnspireerd door fotografen zoals Piet Zwart, Gerrit Kiljan en Jan Kamman – de grondbeginselen van de Nieuwe Fotografie onderschrijft, een stroming die zich richt op de eigenzinnige en grafische weergave van het onderwerp. Later ontwikkelt Zoetmulder een eigen beeldtaal die verwant is met de ‘Subjektive Fotografie’, waarin de vorm en expressie belangrijker worden geacht dan het documenteren van het onderwerp. Zoetmulder experimenteert in zijn steeds abstracter wordende werk met verschillende beelduitsneden, belichtingstechnieken, perspectieven en composities, die hij ‘fotografische motieven’ noemt. Voor zijn met licht en glas gecomponeerde werk – zogeheten ‘lichtgrafieken’ – fotografeert Zoetmulder door vervormd glas of water heen: experimenten die doen denken aan het gebruik van distortions (vervormingen) binnen de surrealistische fotografie.

Veelzijdig oeuvre

Naast zijn autonome werk, richt Zoetmulder zich na de Tweede Wereldoorlog op publiciteits- en reclamefotografie. Zo zijn mode, handel en industrie thema’s die veelvuldig voor zijn lens verschijnen. De onderwerpen in Zoetmulder’s foto’s, zoals de E55 tentoonstelling over innovatieve technologie, de nieuwe Bijenkorf aan de Coolsingel en de bouw van de Euromast ademen de esthetiek en sfeer van de naoorlogse wederopbouw. Speciaal voor de tentoonstelling selecteert Maartje van den Heuvel – conservator fotografie bij Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) – ruim vijftig originele afdrukken, aangevuld met archiefstukken van de fotograaf, die zijn brede oeuvre belichten.

Samenwerking

De tentoonstelling Steef Zoetmulder komt tot stand in samenwerking met UBL, kenniscentrum voor fotografie en beheerder van de oudste historische fotocollectie van Nederland. Onlangs heeft UBL de kerncollectie van Steef Zoetmulder aangekocht, met steun van Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en de vrienden van UBL.