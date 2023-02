Start verkiezing Bruidsfoto Award 2023

terug

De verkiezing Bruidsfoto Award ’23 is begonnen én beter dan ooit. Dit jaar vindt alweer de 18e editie plaats. Met een gloednieuwe website, een extra 9e categorie en een nieuwe Award speciaal voor bruidsfotografen die korter als drie jaar actief zijn; de New Talent Award. De maand februari is de maand waarin professionele fotografen hun beste werk kunnen inzenden om kans te maken op een nominatie of felbegeerde Award.

Regelmatig ontving de initiatiefnemer van deze prestigieuze verkiezing, Bruid & Bruidegom Magazine, de vraag wanneer deze meest bruidsparen georiënteerde fotoverkiezing weer van start ging. Het goede nieuws is, nú! Bruidsfotografen uit Nederland en België kunnen hun mooiste werk weer inzenden en laten beoordelen door een onafhankelijke, internationale vakjury.

Doel van de Bruidsfoto Award

De verkiezing Bruidsfoto Award heeft als doel om de nieuwste bruidsfototrends te laten zien en bruidsparen kennis te laten maken met professionele bruidsfotografen. Om later met veel liefde en plezier terug te kijken op de mooiste dag van hun leven, is het natuurlijk belangrijk dat deze professioneel op beeld wordt vastgelegd. Op deze wijze draagt de Bruidsfoto Award al jarenlang bij aan de zichtbaarheid van de professionele bruidsfotografie bij bruidsparen en stimuleert de Bruidsfoto Award bovendien de ontwikkeling van de professionele bruidsfotografie in Nederland en België.

Op de nieuwe website van de Bruidsfoto Award is alles te lezen over wat geïnteresseerde fotografen dienen te weten over de verkiezing. De maand februari ’23 is de maand waarin professionele fotografen kunnen inzenden. Begin april worden de nominaties bekend gemaakt en kan er vanaf dat moment door bruidsparen gestemd worden op de genomineerde foto’s. Begin september zal het drukbezochte en feestelijke BFA Meet Up & Award Ceremony event plaatsvinden.



Voor alle informatie over de verkiezing Bruidsfoto Award en het inzenden, bezoek de website.