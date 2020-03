In het kader van Melkwegs vijftigste verjaardag brengt Melkweg Expo een ode aan het oude, gouden, ontrouwe en nieuwe publiek. Melkweg Expo draait de spotlight om en nodigde fotografen uit om nieuw werk te maken met de bezoeker in de hoofdrol, om zo een glimp op te vangen van wie zij zijn. Een maand lang worden ze onsterfelijk in de groepstentoonstelling ‘STARRING YOU’. De expositie opent 20 maart zijn deuren en is tot en met 26 april gratis te bezoeken in Melkweg Expo.

De tentoonstelling is naast een presentatie van het Melkweg-publiek, net zo goed een presentatie van talentvolle fotografen, die op hun manier in hun karakteristieke stijl te werk gaan. Ze zochten de bezoekers uit tijdens concerten in de Melkweg en portretteerden hen later op locatie. De modellen poseerden geduldig, terwijl de grens tussen roem en het dagelijkse leven vervaagde.

De geportretteerden werden onderworpen aan enkele vragen zoals hun plannen als directeur van de Melkweg of hun visie op uitgaan over 50 jaar. De antwoorden worden in de expositie gepubliceerd. Daarnaast is er net zoals bij een concert ook een merchandise shop aanwezig. Deze keer geen bandnamen in gotische en bloeddoorlopen letters of een indie albumhoes op een shirt, maar wel de portretten van de Melkweg-bezoekers. Op de laatste dag van de expositie worden de T-shirts verkocht.

‘STARRING YOU’ is een lofzang aan het publiek: een bonte verzameling mensen, zo breed en divers als de Melkweg en haar programma. Een liefdesbrief aan iemand die niet op het podium staat maar in de menigte, een mens met liefde voor muziek. Dankzij hen bestaat de Melkweg. Op naar de volgende 50 jaar!

Deelnemende fotografen: Alken, Barrie Hullegie, Charlie Birch, Hanane El Ouardani, Harmen Meinsma, Jurre Rompa, Loretta Monique, Marc Elisabeth, Rosalien Derkinderen, Sabine van der Vooren, Sem Langendijk, Sydney Rahimtoola en Zindzi Zwietering

STARRING YOU

20 maart – 26 april

Opening: vrijdag 20 maart om 18:00 uur Melkweg Expo, Marnixstraat 409

Open: dinsdag – zondag, 11:00 – 23:00