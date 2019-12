De fotoserie Born the same is een gemanipuleerde reeks met een boodschap. Het gaat hier om een serie waarin de fotograaf de etnische diversiteit, maar ook gelijkheid tussen verschillende moeders en hun kinderen wil prijzen.

Door Sita Veenstra

Pokhodilo vertelt: “Na het zien van ‘Madonna met kind’, raakte ik emotioneel geïnspireerd om deze fotoreeks te maken. Ik zag de schoonheid van moeder en kind, hoe zij een geheel vormen, met liefde voor elkaar.” Echter waren moeder en kind niet het enige wat maakte dat hij deze reeks zo graag wilde maken. “Ik bedacht mij ook dat – waar zij ook wonen in de wereld, welke nationaliteit of etnische achtergrond zij ook hebben – die liefde tussen moeder en kind overal gelijk is. Wíj zijn allemaal gelijk. Gelijkheid begint namelijk vanaf de geboorte, hoe divers wij ook zijn. Die gelijkenis wil ik laten zien. Ik wil de kijkers hetzelfde gevoel geven en inspireren om elkaar met dezelfde liefde te omarmen.”

© Stanislav Pokhodilo

Stanislav Pokhodilo heeft gekeken naar welke stijlen, kleuren en culturele gebruiken er in de 15e eeuw gebruikt werden. Alle foto’s in deze reeks refereren dan ook naar die tijd. Om de kleuren goed te krijgen, heeft hij middels Color Grading (Photoshop) zijn eigen kleurenpalet samengesteld. Vervolgens is Pokhodilo een samenwerking aangegaan met ateliers ‘Brides & Kaftans’ en ‘Atelier E&E’ – wie voor de kleding en grootste gedeelte van de setting gezorgd hebben – en make-up artist Dilya Kerim Uzokova, om alles goed in beeld te brengen. Door middel van beeldmanipulatie en de kledij, brengt hij de kijker terug naar de 15e eeuw met de diversiteit van nu, anno 2019.

© Stanislav Pokhodilo

Opvallend aan deze serie is, dat elk aspect correspondeert met de geboorteplaats of etnische achtergrond van de modellen. Kijk bij de foto’s uit het raam en zie dezelfde wereld, maar steeds een ander land. Zie de kledij en het tafereel om moeder & kind heen en zie een stukje cultuur dat verschilt, maar uiteindelijk alleen maar omhulling en gebruiken zijn.“Een ogenschijnlijk groot verschil. Haal dit echter allemaal weg en zie gewone moeders die zorg dragen voor hun kind en hen liefhebben”. De reeks geeft hiermee élke moeder een blijk van waardering en laat – zoals Pokhodilo voor ogen had – zien dat wij allemáál meer gelijk zijn dan wij denken. “Liefde is universeel en wij zijn allemaal ‘Born the same’.”

Stanislav Pokhodilo is een Oekraïense fotograaf die woonachtig is in Nederland. Hij brengt zijn ideeën in beeld met behulp van grafische beeldmanipulatie. Dit heeft hem al een aantal nominaties en prijzen opgeleverd, waaronder de eerste prijs bij International Color Awards voor zijn werk Human Canyon.