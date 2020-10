In het World Trade Center (WTC) in Amsterdam is de komende maanden een documentaire fototentoonstelling te zien over 50 jaar Lada. Ooit was Lada een heel succesvol automerk. Maar bestaat Lada eigenlijk nog wel?

Exact 50 jaar geleden, in 1970, rijdt de eerste Lada de enorme fabriek in Togliatti (het ‘Detroit van Rusland’, een stad diep in de Sovjet-Unie) uit. Sindsdien zijn 30 miljoen exemplaren van dit iconische merk geproduceerd, de op twee na meest geproduceerde auto ter wereld. Is er in dit jubileumjaar wel reden voor een feestje? Wat is er na 50 jaar nog over van dit ooit zo succesvolle automerk? In Nederland en in Togliatti, Rusland heeft fotograaf Sandra Hazenberg de ‘overblijfselen’ van het automerk gedocumenteerd met foto’s en verhalen van mensen die betrokken zijn (geweest) bij Lada: de laatste rijders, de importeurs, garages en dealers, werknemers die de Lada’s maken en leden van de Lada fanclub. De opkomst en het verval van Lada wordt in dit project in beeld gebracht: De klassieke Lada is het resultaat van het communistische Sovjetverleden en het symbool van een tijdperk en tijdgeest; De ontwikkeling van de fabriek en het leven in de stad Togliatti zijn een weerspiegeling van de recente Sovjet / Russische geschiedenis; Al enige jaren worden geen nieuwe Lada’s verkocht in Nederland en recent heeft de Lada-fabriek aangekondigd de export naar West-Europa geheel te stoppen. Het merk verdwijnt snel en in het huidige tempo zijn er over enkele jaren geen Lada’s meer in het straatbeeld te zien; De fabriek in Rusland is inmiddels in handen van de Fransen (Renault).

De tentoonstelling loopt vanaf 30 oktober tot 31 december 2020.

Locatie: WTC Amsterdam, de corridor onder het Zuidplein.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur.

Gratis toegankelijk. Corona-proef.