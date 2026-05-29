 Sony lanceert de Sony Alpha 7R VI 

Sony lanceert vandaag de nieuwe Alpha 7R VI, de zesde generatie van de populaire Alpha 7R-serie en bouwt voort op Sony’s reputatie op het gebied van de toonaangevende hoge resolutie. De camera is uitgerust met een back-illuminated fully-stacked Exmor RS™ CMOS-sensor met effectief 66,8 megapixels en de nieuwe BIONZ XR2™-processor. Deze combinatie resulteert in uitzonderlijke hoge resolutie, nauwkeurige kleuren en betrouwbare prestaties bij beeldonderwerpen variërend van mensen in beweging, wilde dieren en uitgestrekte landschappen.

Aansluitend lanceert Sony ook de XLR-A4 XLR-adapter, waarmee je de audiomogelijkheden van Sony cameras aanzienlijk kan uitbreiden voor professionele producties, inclusief 32-bits float-opname2.

“De Alpha 7R-serie staat voor beeldkwaliteit waarop je kunt vertrouwen, zowel op het scherm als op papier, en zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. De Alpha 7R VI gaat nog een stap verder met de snelheid, intelligentie, batterijduur en viewfinder kwaliteit waar onze creators om hebben gevraagd. Elke keuze versterkt de sterke punten van deze serie en zorgt ervoor dat deze nog beter presteert voor de mensen die erop vertrouwen.” aldus Yoshioka Naoto, Head of Marketing, Imaging, Products and Solutions bij Sony Europe.

Belangrijkste kenmerken van de Alpha 7R VI

Ultieme beeldkwaliteit in hoge resolutie

66,8 MP (bij benadering, effectief) full-frame, fully-stacked Exmor RS-sensor met een dynamisch bereik tot 16 stops3

met een dynamisch bereik tot 16 stops3 Nauwkeurige 5-assige optische beeldstabilisatie die tot 8,5 stops in het midden en 7,0 stops aan de randen biedt4

Automatische witbalans op basis van zichtbaar licht en een infrarood (IR) sensor en deep learning-belichtingsschatting, voor stabiele, natuurlijke kleuren in schaduwrijke of binnenopnames

Intelligentie in elk beeld met supersnelle, nauwkeurige continu-opnamen

BIONZ XR2-engine met geïntegreerde AI processor en effectief 5,6 keer snellere sensor uitlezing dan het vorige model5, waardoor continu-opnamen zonder black-out mogelijk zijn met 30 fps6 en tot 60 AF (Autofocus) en AE (Auto Exposure) berekeningen per seconden met AF en AE tracking.

Real-time herkenning Autofocus+ (Plus) met op het skelet gebaseerde schatting en tracking van menselijke houdingen, voor betrouwbare scherpstelling op snel bewegende onderwerpen, waaronder atleten en andere dynamische scènes

© Albert Dros

Gebouwd voor professionals

De nieuwe NP-SA100 batterij met hoge capaciteit (2670 mAh) ondersteunt tot wel 710 foto’s via het LCD-scherm of 600 via de zoeker (CIPA-norm), waardoor de batterij minder vaak hoeft te worden vervangen tijdens langdurige opnames7

OLED-viewfinder met ongeveer 9,44 miljoen pixels, een kleurengamma dat overeenkomt met DCI-P3 en 10-bits HDR. Waardoor de maximale helderheid ongeveer drie keer hoger is dan bij conventionele modellen 5 voor een duidelijk beeld in heldere omgevingen

Effectief warmtebeheer maakt ononderbroken 8K-filmopnames tot 120 minuten mogelijk8

Twee USB Type-C-poorten voor gelijktijdig opladen en gegevensoverdracht e bevat verlichte knoppen aan de achterzijde voor gebruik bij weinig licht

Magnesiumlegering voor een lichtgewicht en duurzame behuizing; 4-assige multi-angle LCD-monitor voor flexibele opnamehoeken; modusknop ‘Memory Recall’ koppelt opname-instellingen aan aanpasbare knoppen9

Ondersteunt Sony’s Camera Authenticity Solution, inclusief de C2PA-norm, waarmee kan worden geverifieerd dat foto’s en video’s met een camera zijn vastgelegd en niet door AI zijn gegenereerd.



Professionele video

8K 30p-opname met 8,2K oversampling10 en full-frame 4K 60p- en 120p-opname zonder cropping11

Dual Gain Shooting, de eerste in de Alpha-serie12, optimaliseert de sensorprestaties om ruis te verminderen zonder schaduwdetails te verliezen, voor vloeiende overgangen en een breed dynamisch bereik

De vernieuwde ingebouwde stabilisatie verdubbelt het compensatiebereik in de rolrichting5; Dynamic Active Mode13 zorgt voor vloeiende en stabiele opnamen vanuit de hand

Interne 32-bits float-opname in de camera in combinatie met de nieuwe XLR-A4 XLR-adapter, waardoor afstemming op locatie overbodig wordt14



Prijs en beschikbaarheid

De Alpha 7R VI (ILCE-7RM6) is vanaf juni 2026 verkrijgbaar voor ongeveer 5.100 EUR. De nieuwe XLR-A4, XLR-adapter is vanaf juni 2026 verkrijgbaar voor ongeveer 750 EUR.

Met pre-orders beschikbaar vanaf woensdag 13 mei.

