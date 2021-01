next

Sony heeft vandaag de FE 35 mm F1.4 GM (model SEL35F14GM) aangekondigd – de nieuwste toevoeging aan de veelgeprezen G Master full-frame lenzenreeks – die eersteklas beeldkwaliteit en prachtige bokeh levert voor brede expressieve mogelijkheden in een extreem compact en lichtgewicht ontwerp. De FE 35 mm F1.4 GM is een must-have voor Sony’s E-mount gebruikers, want in combinatie met Sony’s camerabehuizingen beschikt hij over geavanceerde scherpstelmogelijkheden. De lens is daarmee perfect voor een breed scala aan toepassingen, zoals het fotograferen van landschappen, portretten en straatfotografie. Evenals voor het maken van video-opnames.

“Bij Sony is het ons doel om de wereld te vullen met emotie door de kracht van creativiteit en technologie. We hebben de FE 35 mm F1.4 GM ontworpen, zodat de momenten die voor altijd bewaard moeten blijven perfect vastgelegd kunnen worden”, aldus Yann Salmon Legagneur, directeur van Productmarketing, Digital Imaging, Sony Europe. “Met een voortreffelijke resolutie en intelligente focustechnologie, alles in een klein, lichtgewicht ontwerp, is dit een onmisbare lens die geen concessies doet aan de beeldkwaliteit.”

Superieure resolutie in een compacte lens

Sony’s geavanceerde optische ontwerp- en fabricagetechnologie zorgt voor een buitengewone resolutie, prachtige bokeh en nauwkeurige focusprestaties in een compacte lens die comfortabel in de palm van je hand past. De lens heeft een gewicht van slechts 524 gram, een diameter van slechts 76 mm x 96 mm en een filterdiameter van Φ67 mm.

De FE 35 mm F1.4 GM beschikt over geavanceerde optische technologie die zorgt voor een verbluffend contrast en een uitstekende resolutie. Twee XA-elementen (extreem asferisch) behouden effectief een uitstekende resolutie over het hele beeldgebied. De compacte 35 mm-lens is niet alleen mobiel en beheersbaar, hij presteert ook uitstekend bij moeilijke lichtomstandigheden. Een element van ED-glas en andere optische verfijningen onderdrukken chromatische aberratie en paarse randen effectief, wat zorgt voor adembenemende resultaten.



Mooie bokeh voor brede expressieve mogelijkheden

De FE 35 mm F1.4 GM levert een bijna cirkelvormig diafragma dankzij de constructie met 11 lamellen – een zeldzaam kwaliteitsniveau voor een mobiele lens. Nauwgezette sferische aberratiecontrole in zowel de ontwerp- als de productiefase draagt bij aan prachtige G Master-bokeh waardoor onderwerpen echt opvallen.

Twee innovatieve XA-elementen zorgen voor extreem indrukwekkende close-ups met vloeiende, romige achtergrond-bokeh. De combinatie van een maximaal diafragma van F1.4 en de flexibiliteit om de perfecte opnameafstand te kiezen (minimale scherpstelafstand van slechts 27 cm met een maximale vergroting van 0,23x in autofocusmodus) zorgt voor ultieme controle en verbluffende bokeh bij het maken van foto’s en video’s.



Geavanceerde focus voor verbeterde beelden

Twee van Sony’s XD (extreem dynamische) lineaire motoren bieden hoge stuwkrachtefficiëntie die nodig is voor nauwkeurige AF (autofocus) en tracking, wat resulteert in een uitstekende resolutie op elke afstand. State-of-the-art besturingsalgoritmen, speciaal ontwikkeld voor de XD lineaire motoren, verbeteren de besturingsrespons en precisie, terwijl trillingen en ruis worden geminimaliseerd voor snelle, soepele en stille AF-prestaties.

Geavanceerde scherpstelling is ook mogelijk bij opnamen met een hoge framesnelheid.

Linear Response MF is ideaal voor creatieve scherpstellingseffecten bij het opnemen van video, omdat het ervoor zorgt dat de scherpstelring reageert op subtiele wijzigingen bij handmatig scherpstellen. De bediening van de focusring voelt direct en nauwkeurig aan doordat de rotatie van de focusring zich onmiddellijk vertaalt in een overeenkomstige verandering in focus.

Professionele bediening en betrouwbaarheid

De FE 35 mm F1.4 GM biedt volledige professionele bediening, met een scherpstelvergrendelingsknop en een scherpstelmodusschakelaar voor een soepele, efficiënte werking. De diafragmaring met schakelbare klikstops kan worden uitgeschakeld voor filmopnamen. Wanneer de lens wordt gebruikt op een APS-C camera of een Super 35-beeldhoek, kan deze worden gezien als een standaardlens equivalent aan 52,5 mm, waardoor de FE 35 mm F1.4 GM de perfecte keuze wordt voor het maken van video’s. De focus hold-knop kan worden toegewezen aan verschillende andere functies via het menu van de camera-body, waardoor directe toegang wordt geboden tot functies die essentieel zijn voor zowel fotografen als videografen. De FE 35 mm F1.4 GM is gemaakt om betrouwbaar te zijn met een stof- en vochtbestendig ontwerp1 en een fluorcoating aan de voorkant die water, olie en andere verontreinigingen afstoot.