Sony introduceert vandaag een nieuwe E-mount systeemcamera: de α6400 (model ILCE-6400). Dit model is uitgerust met de meest geavanceerde technologieën uit de fullframe line-up. Zo heeft de α6400 een automatische scherpstelling van 0,02 seconden, verbeterede Eye Autofocus en nieuw ontwikkelde Real-time Tracking.

De α6400 heeft een 24,2 MP APS-C Exmor CMOS sensor en BIONZ X-beeldprocessor. Dit garandeert hoogwaardige foto’s en video beeldkwaliteit ook bij 4K opnamen. De camera kan continu fotograferen met volledige AF/AE-tracking tot wel 11 fps met een mechanische sluiter (8 fps geluidloos met elektronische sluiter). Dit tot 116 frames JPEG Standard / 46 frames RAW gecomprimeerd.

Ook heeft de α6400 een kantelbaar lcd-scherm met Touch Focus en Touch Pad AF om de gewenste focuspunten aan te geven en de camera eenvoudig te bedienen. Het is de ultieme tool voor allerlei soorten content, variërend van professionele fotografen tot vloggers die dagelijks producties maken.

Ultieme snelheid om ieder moment vast te leggen

De α6400 is uitgerust met dezelfde technologieën als de α9, α7R III en α7 III modellen. De camera heeft 425 contrast-AF-punten en contractdetectie AF die 84% van het beeld dekken. Dit snel reagerende AF-systeem is gekoppeld aan een vernieuwde BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor. Dit garandeert een betrouwbare scherpstelling en tracking zelfs bij snel bewegende objecten. De camera kan in slechts 0,02 seconden scherpstellen en het object nauwkeurig blijven volgen.

De α6400 heeft Real-time Eye AF als opvolger van de veelgeprezen Eye AF-technologie van onder meer de A7 III. De camera maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) gebaseerde objectherkenning om ooggegevens realtime te detecteren en te verwerken. Dit resulteert in verbeterde nauwkeurigheid, snelheid en trackingprestaties van Eye AF. In alle autofocusmodi detecteert de camera automatisch de ogen van het object en activeert Eye AF. Dit gaat eenvoudig door de ontspanknop half in te drukken in de AF-C- of AF-A-modus. Het gewenste oog (links of rechts) kan als scherpstelpunt worden geselecteerd.

Via de voorkeurstoetsen van de camera kan tevens worden bepaald op welk oog de AF geactiveerd wordt. (Auto / Rechteroog / Linkeroog). Dankzij deze innovatie kan de fotograaf zich volledig concentreren op de compositie zonder zich zorgen te hoeven maken over scherpstelling. Eye AF-ondersteuning voor dieren wordt in de zomer van 2019 toegevoegd via een software-update. Deze functie is ideaal voor wildlifefotografie.

Een andere innovatie is Real-time Tracking van Sony. De α6400 maakt in deze modus gebruik van een nieuw algoritme van Sony dat eveneens gebaseerd is op artificiële intelligentie (AI) objectherkenning. De camera verwerkt kleur, objectafstand (diepte), patronen (helderheid) als ruimtelijke informatie. Dit zorgt ervoor dat objecten nauwkeurig kunnen worden vastgelegd.

Bovendien herkent de camera dankzij AI automatisch de gezicht- en oogpositie van dieren en mensen. Het oog wordt realtime gemonitord met een hoge tracking-precisie. Deze functie wordt geactiveerd door de sluiterknop half in te drukken en kan worden toegewezen aan de voorkeurstoetsen.

Een nieuwe standaard in beeldkwaliteit

De α6400 is uitgerust met een 24,2 MP APS-C Exmor CMOS sensor en de nieuwste generatie BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor. Dit zorgt voor aanzienlijke verbeteringen in beeldkwaliteit en kleurreproductie bij alle soorten opnameomstandigheden. Ook levert dit hogere snelheden en een indrukwekkend ISO-bereik van 100 – 32000 (uitbreidbaar tot ISO 50 – 102400 voor stilstaande beelden). Voor meer beeldkwaliteit is het beeldverwerkingsalgoritmen van de full-frame camera’s van Sony geïntegreerd. Dit biedt uitstekende ruisonderdrukking zonder beperkingen in resolutie en met behoud van textuurweergave.

Hoogwaardige 4K video

De α6400 is zeer geschikt als videocamera en biedt 4K-video-opnamen (3840 x 2160 pixels). Dit model gebruikt uitlezing van elke pixel (4K zonder pixelbinning met 2.4x oversampling) zodat 4K-beeldmateriaal met veel details en diepte geproduceerd wordt.

Scherpstellen tijdens filmopnames verloopt snel en stabiel dankzij de vernieuwde Fast Hybrid AF-technologie. Deze zorgt ervoor dat het object altijd scherpt in beeld komt, zelfs wanneer er een ander bewegend object voorstaat.

Dankzij de geavanceerde AF plus touch-focusfunctionaliteit is het uploaden van content zeer eenvoudig. Deze functie is prettig voor vloggers en videomakers die regelmatig snel content online willen plaatsen. Voor het maken van timelapse-opnamen heeft de α6400 een ingebouwde intervalopname die kan worden ingesteld tussen 1 en 60 seconden. In totaal kan de camera 1 tot 9999 opnamen verwerken.

Ook is voor het eerst in een APS-C systeemcamera HLG-beeldprofiel (Hybrid Log-Gamma) geïntegreerd. De α6400 ondersteunt een rechtstreekse HDR-workflow, waardoor HDR (HLG)-compatibele tv’s levensechte 4K HDR-beelden kunnen afspelen. Verder zijn zowel S-Log2 en S-Log3 beschikbaar voor meer kleurgradatie. Ook kan de camera Full HD op 120 fps met maximaal 100 Mbps opnemen, waardoor het beeldmateriaal kan worden bewerkt in 4x of 5x slow-motion videobestanden in Full HD-resolutie met AF-tracking.