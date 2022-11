Sony Alpha 7RV: Revolutionaire AI

terug

Sony lanceert de Alpha 7RV: de nieuwste camera van de 7R-serie in de bekroonde Alpha-reeks van spiegelloze camera’s met verwisselbare lens. De Alpha 7RV verenigt Sony’s hoogste resolutie beeldsensor met de krachtige BIONZ XR-beeldprocessor. De combinatie van een hoge resolutie en deze processor biedt een doorbraak in het herkennen van objecten en het vastleggen van foto’s en video’s.

De nieuwe Alpha 7RV biedt resolutie van 61 MP, verfijnde 8K-videomogelijkheden en effectieve 8-stops beeldstabilisatie. Daarnaast is de Alpha 7RV uitgerust met een nieuw kantelbaar en uitklapbaar display, transmissie functies op hoge snelheid, betere bediening en een soepele workflowintegratie. Sony’s nieuwste camera is ideaal voor professionals die behoefte hebben aan een eersteklas camera met hoge resolutie.

Verbeterde AF gebaseerd op geavanceerde AI-technologie

De Alpha 7RV beschikt over een nieuwe generatie AF met geavanceerde objectherkenning dankzij een AI-chip (Artificial Intelligence). Deze maakt onder andere gebruik van deep learning. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de objectherkenning van de camera doordat er volledig gebruik wordt gemaakt van de resolutie. AI-herkenning registreert nu ook verschillende nieuwe objecten, zoals auto’s, vliegtuigen, treinen en insecten.

Behalve de geavanceerde AI-technologie zijn veel geliefde functies van andere camera’s in Sony’s Alpha-serie nu ook aan de Alpha 7RV toegevoegd en zelfs verbeterd:

Continue Real-time Tracking

Sneller en nauwkeuriger AF-systeem

Fotograferen tot 10 fps met AF/AE-tracking

Stil-fotograferen tot 7 fps

Continu fotograferen tot maximaal 583 gecomprimeerde RAW-afbeeldingen bij hoge snelheid

De Alpha 7RV beschikt daarnaast over scherpstelfuncties die een hoge resolutie ondersteunen, zoals fulltime DMF (direct manual focus) en focus bracketing. Focus bracketing is een veelgevraagde functie die het stacken van foto’s op basis van focus mogelijk maakt.

© Albert Dros

De hoge resolutie waar Sony’s Alpha 7R-serie bekend om staat

De Alpha 7RV is ontworpen om alle details vast te leggen. Dit komt door de nieuwste BIONZ XR-processor en een 35 mm full-frame Exmor-R CMOS-back illuminated beeldsensor met circa 61 effectieve megapixels. Deze BIONZ XR-processor zorgt ervoor dat potentie van de sensor volledig wordt benut. Zo zijn lowlight prestaties van de camera verbeterd met een bereik van ISO 100 tot ISO 32000 voor zowel fotografie als videografie, met een breed dynamisch bereik van 15-stops voor fotografie.

Beeldstabilisatie

Het beeldstabilisatiesysteem van de Alpha 7RV is sterk verbeterd. Deze nieuwe camera beschikt nu over een bijzonder nauwkeurige stabilisatie-eenheid, geavanceerde gyrosensoren en geoptimaliseerde beeldstabilisatie-algoritmes. Afgezien van 8-stops stabilisatie voor fotografie, biedt het nieuwe stabilisatiealgoritme een nauwkeurige detectie en controle tot op het niveau van een enkele pixel. Zo kunnen fotografen optimaal profiteren van de potentie van de 61 MP sensor en de kleinste details weergeven.

Pixel Shift Multi Shooting

Sony’s nieuwste camera biedt ook verbeterde Pixel Shift Multi Shooting, waarbij geprofiteerd wordt van de precieze, interne beeldstabilisatiecontrole. Pixel Shift Multi Shooting legt meerdere beelden vast die vervolgens op een computer worden samengesteld voor een beeld met een resolutie van 240,8 miljoen pixels (19.008 x 12.672 pixels). Met behulp van de nieuwste versie van Imaging Edge Desktop Ver.3.5 worden kleine bewegingen op pixelniveau automatisch gedetecteerd en gecorrigeerd.

© Albert Dros

Belichting

De Alpha 7RV ondersteunt daarnaast een nauwkeurige en veelzijdige flitsbediening voor extra creatieve flexibiliteit. Bovendien onderdrukt de Alpha 7RV bij moeilijke lichtomstandigheden op effectieve wijze het flikkeren van kunstmatig licht voor foto en video.

Extra functies die flexibiliteit bieden voor fotografie:

Toevoeging van verliesvrije RAW-beeldcompressie

Selecteerbare afmetingen en kwaliteit van RAW-bestanden

Sterk verbeterde focus- en licht bracketing

Creative Look-instellingen voor foto’s en video’s

HEIF-afbeeldingen van hoge kwaliteit

Breed helderheidsbereik voor weergave op een groot scherm

Bekijk hier de video van food fotografe en styliste Marleen Visser die de A7RV heeft uitgetest bij Bar Vesper in Amsterdam.

Bekijk hier de video van Alpha ambassadeur Albert Dros die in Madeira de A7RV heeft uitgetest.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Alpha 7RV zal verkrijgbaar zijn in de Benelux bij een groot aantal erkende Sony dealers voor €4500.

Meer informatie over de Alpha 7RV vind je hier en een productvideo over de nieuwe camera kun je hier bekijken.

Exclusieve verhalen, video’s en nieuwe content gefilmd met de nieuwste camera’s en andere Sonyproducten zijn hier te vinden. Sony’s Europese fotografiecentrum is beschikbaar in 22 talen en geeft details over producten, wedstrijden en een bijgewerkte lijst met Sony-evenementen in elk land.