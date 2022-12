Sony A7R V – high end allrounder

terug

Sony heeft verschillende high-end camera’s voor verschillende doelgroepen. De A7R V heeft de meeste pixels en is daarmee de beste keuze voor fotografen die op zoek zijn naar de hoogste scherpte. Tegelijk heeft de camera een aantal vernieuwingen die voorlopig op geen enkele andere Sony te vinden zijn. De A7R V is een goede allrounder die veel gebruikers zal aanspreken. De videomogelijkheden zijn sterk verbeterd. Ook vallen de nieuwe, intelligente autofocus en de beter werkende beeldstabilisatie op.

© Albert Dros voor de A7R V launch campagne

Door Jean Paul Mioulet

Sony lijkt de A7R-serie volgens een vast patroon te upgraden. Sinds de A7R II wisselen upgrades waarbij de sensor wordt vervangen (A7R II, A7R IV) af met upgrades waarbij de processor wordt vervangen (A7R III, A7R V). De A7R IV kreeg een nieuwe 60 megapixel sensor. De A7R V houdt die en krijgt dus een nieuwe processor, onder andere. De belangrijkste specificaties lijken hierdoor onveranderd. De A7R V heeft net als zijn voorganger 60 megapixels. De maximale opnamesnelheid was en is 10 beelden per seconde zowel met de sluiter als elektronisch. Vergeleken met bijvoorbeeld de Canon EOS R5 is dat vrij traag. Voor meer snelheid heeft Sony twee andere camera’s: de 20 megapixel A9 II en de 50 megapixel A1. Vanuit de marktpositionering van Sony is het dus begrijpelijk dat de A7R V op dit punt dus niets extra’s te bieden heeft. Toch is de A7R V wel degelijk op zoveel punten verbeterd dat het voor veel fotografen en filmers misschien wel de meest interessante camera van Sony zou kunnen zijn.

Sony A7R V

Kantelen-kantelen-draaien

Aan de voorzijde van de A7R V is bijna niets veranderd, op een sensor voor de witbalans na, waar vooral filmers profijt van kunnen hebben. Aan de achterzijde is juist heel veel veranderd. De camera heeft namelijk een scherm gekregen dat zowel horizontaal als verticaal kan worden gekanteld en dat ook nog eens draaibaar is. Bij het horizontaal kantelen kan het scherm zowel omhoog als omlaag geklapt worden. Hierdoor kunnen fotografen het scherm zowel voor staande als liggende opnames van hoge en lage standpunten gebruiken zonder het naar buiten te moeten draaien en kunnen vloggers het scherm gebruiken om de compositie te controleren. Het heeft Sony veel tijd gekost om met deze oplossing te komen, maar het nieuwe scherm is dan ook het meest veelzijdige dat er op dit moment op de markt is. In combinatie met de nieuwe menustructuur die we ook al kennen van de A7 IV, is de A7R V een veel fijnere camera om mee te werken dan de A7R IV. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door de fijne zoeker met 0,9x vergroting en 9,4 miljoen beeldpunten, die ook in de A1 zit.

Sony A7R V

Stabieler

Sony heeft ook een grote stap gezet op het gebied van de beeldstabilisatie. Die is nu volgens Sony goed voor een winst van 8 stops, waar 5,5 stops tot nu toe het maximum was. Lang werd door sommige concurrenten de indruk gewekt dat de iets kleinere bajonet van Sony een obstakel zou zijn bij het ontwerpen van extreem lichtsterke objectieven. Met de nieuwe 50mm F1.2 GM heeft Sony die mythe ontkracht. Met de nieuwe beeldstabilisatie laat Sony zien dat de bajonet ook geen belemmering vormt voor het ontwikkelen van een effectievere stabilisatie in de camera. In de praktijk merkten we een winst van twee stops ten opzichte van de A7R III en dat komt redelijk overeen met de claim van Sony. De betere stabilisatie maakt niet alleen foto’s met langere sluitertijden mogelijk, maar zorgt ook voor een beter gestabiliseerd beeld bij het filmen.

8K 10 bit

De Sony A7R V is een veelzijdige camera om mee te filmen. Dankzij de hoge resolutie van de sensor zijn opnames in 8K mogelijk, en dankzij de nieuwe Bionz XR processor kan dat ook nog eens in 10 bit in 4:2:0 tot 25 beelden per seconde. De camera maakt in 8K geen gebruik van oversampeling, maar heeft een 1,24x crop. In 4K kan de camera wel de volledige breedte van de sensor gebruiken, maar ook alleen tot 30 beelden per seconde. Wie graag filmt met 60 beelden per seconde, zal de APS-C of Super-35 stand moeten gebruiken. Omdat de sensor lang niet zo snel uitgelezen wordt als bijvoorbeeld de stacked sensor van de Sony A1, is er bij bewegende onderwerpen of een snelle camerabeweging in de meeste standen al snel wat rolling shutter zichtbaar. In 4K op in APS-C heeft de A7R V daar het minste last van. De opnames zijn dan ook nog eens oversampelt van 6.2K en daardoor scherper dan wanneer de volledige sensor wordt gebruikt en de beeldkwaliteit is dan heel goed. De A7R V kan natuurlijk filmen in S-log 3, Cinetone en HLG, maar beschikt niet over de mogelijkheid om raw video intern weg te schrijven. Dat kan in 4K wel via de full size HDMI poort naar een Atomos Ninja V+.

Sony A7R V

Slimmere autofocus

Sony heeft het autofocussysteem van de A7R V voorzien van een nieuwe processor die beter gebruik kan maken van Ai-algoritmes. Wat dat betekent is dat onderwerpen nog beter herkend kunnen worden. Het is nog steeds nodig om de camera te vertellen op wat voor soort onderwerp het moet scherpstellen, bijvoorbeeld vliegtuigen of insecten, maar de herkenning werkt vanaf dat moment erg goed. Mensen worden met het nieuwe systeem zo goed herkend, dat de camera niet meer scherpstelt op een lichaam zodra het geen gezichten meer ziet, maar nog steeds op het hoofd, omdat de camera weet dat dat het belangrijkste onderdeel is. Soms zet de camera zelfs het autofocuspunt waar het oog moet zitten, ook al kan het dat niet zien. De tracking van onderwerpen is door dit systeem ook aanzienlijk beter.

High res of small raw

De A7R V is ten opzichte van de A7R IV sterk verbeterd, ondanks dat de sensor niet vernieuwd is. De A7R V heeft liefhebbers van grote bestanden met veel details nog wel iets extra’s te bieden. De camera kan namelijk opnames in hoge resolutie maken door gebruik te maken van sensor shift. De 16 beelden die de A7R V dan maakt, kunnen in Sony’s Imaging Edge worden samengevoegd tot een 240 megapixel bestand. Kleinere bestanden kan ook, omdat de A7R V ook kleinere raw-bestanden kan maken. Het tekent de veelzijdigheid van Sony’s nieuwe topmodel.

