De nieuwe Sony A6400 is niet Sony’s topmodel in de APS-C reeks. Maar het is wel de APS-C camera met de beste autofocus. En hij heeft ook nog iets dat je zelfs niet op de full frame modellen van Sony aantreft: een scherm waar je jezelf in kan zien. Je kan de A6400 dus gebruiken om mee te vloggen. Dat allemaal in een kleine en lichte body die ook nog eens heel betaalbaar is.

door Jan Paul Mioulet

De Sony A6400 is het vierde model in de 6000 reeks. Na de originele A6000, die overigens nog steeds leverbaar is, volgde de A6300 met live view beeld bij hoge opnamesnelheden en de A6500 met touchscreen en ingebouwde beeldstabilisatie. De A6400 deelt met deze camera’s dezelfde body en uitstekende 24 megapixel sensor. De A6400 mist de beeldstabilisatie van de A6500, maar is op andere punten belangrijk beter. De A6400 is namelijk de eerste Sony die beschikt over Real Time Tracking. Deze functie zorgt ervoor dat de autofocus onderwerpen beter kan herkennen en volgen. Niet alleen van links naar rechts door het beeld, maar ook van voor naar achter en weer terug. Bij het maken van foto’s werkt het systeem aanvullend op de Eye AF. Hierdoor blijft de scherpte op je model liggen, ook als het gezicht even niet is te zien. Real Time Tracking maakt gebruik van algoritmes die gebaseerd zijn op machine learning. Dat dit voor Sony een grote stap voorwaarts is, blijkt ook wel uit het feit dat na de komst van de A6400 ook de Sony A9 en de Sony A7R III Real Time Tracking als firmware update hebben gekregen. Dat de A6400 deze functie deelt met de grotere full frame camera’s, maakt van de Sony A6400 nog niet meteen een mini A9. De A6400 is snel, maar haalt met 11 beelden per seconde net iets meer dan de helft van de snelheid van de A9. De buffer is veel kleiner doordat de A6400 moet wegschrijven naar een enkele UHS-1 SD kaart. De nieuwe Bionz X processor van de A6400 is gebaseerd op die van de A9, maar is er niet gelijk aan. En waar de A9 een BSI sensor heeft, heeft de A6400 die niet. Wat de A6400 wel is, is een snelle, hele compacte APS-C camera met bijzondere goede continue autofocus die zowel in de reportagefotografie als langs de lijn geen slecht figuur slaat.

De A6400 is een snelle, hele compacte APS-C camera die zowel in de reportagefotografie als langs de lijn geen slecht figuur slaat

Vlogklaar

Naast de autofocus onderscheidt de A6400 zich ook met zijn scherm. Dat kan namelijk 180 graden naar boven geklapt worden. Hierdoor kan het gebruikt worden voor selfies en vloggen. Geen enkele andere Sony met verwisselbare objectieven en elektronische zoeker heeft zo’n scherm. Toch is het ook voor Sony niet nieuw. De laatste generaties RX100 compactcamera beschikken namelijk ook over zo’n scherm. Op de A6400 is het, net als op de A6500 en de meest recente full frame modellen, aanraakgevoelig. Helaas werkt die touch functie alleen voor het verleggen van het scherptepunt en nog steeds niet voor het bedienen van het menu of het scrollen door je gemaakte opnames. Voor een merk dat ook smartphones met perfecte touchbediening maakt, is dat toch een merkwaardige tekortkoming. Het is niet het enige puntje van kritiek dat je kan hebben op de A6400. Doordat het scherm naar boven opklapt, is het niet mogelijk om een microfoon op de flitsschoen te gebruiken. Je ziet dan namelijk niet veel meer van het scherm. Er zijn inmiddels wel beugels te koop van onder andere Smallrig waarmee je de microfoon kan verplaatsen. Verder ontbreekt op de A6400 een koptelefooningang en ontbeert de camera ingebouwde beeldstabilisatie. Nu is het ook niet helemaal reëel om te verwachten dat de A6400 in alle opzichten hetzelfde of meer biedt dan de A6500. Hij is namelijk een stuk goedkoper. Maar het is jammer dat de A6400 hierdoor niet de perfecte vlogcamera is die het wel had kunnen zijn. De beeldkwaliteit is met name in 4K erg goed en de camera beschikt over alle voordelen die we in eerdere modellen ook al waardeerden, zoals focus peaking, zebra’s, en S-log. Met de A6400 kan je nu zelfs in HLG (Hybrid Log Gamma) filmen. Hiermee zijn opnames zowel geschikt voor gewone beeldschermen als voor de nieuwste HDR-schermen. Maar het belangrijkste is natuurlijk de Real Time Tracking, die er voor zorgt dat je ook in video met de A6400 je onderwerp nu behoorlijk goed in focus kan houden. Ook als dat door je beeld beweegt of als je met de camera een pan maakt. En de A6400 heeft geen limiet meer op de opnametijd. Shots van meer dan een half uur zijn mogelijk. Voor sommigen misschien nog wel belangrijker is, dat de A6400 ook geen last meer van oververhitting heeft die bij de A6300 het maken van lange opnames in de weg stond.

Bekroond

De Sony A6400 is een bijzondere camera. Hij is erg klein en licht en scherp geprijsd. In feite is dit bijna Sony’s instapmodel. Tegelijk heeft de camera een autofocussysteem dat niet alleen veel concurrerende modellen het nakijken geeft, maar dat ook beter is dan systemen die je op sommige veel duurdere full frame camera’s van andere merken aantreft. Van dat autofocussyteem heb je bij het maken van foto’s en misschien nog wel meer bij het schieten van video veel profijt. Voor fotografen is dit een goede camera als gewicht en afmetingen belangrijk zijn. Voor filmers is de A6400 misschien nog beter geschikt, met prima 4K, het ontbreken van een opnamelimiet en het feit dat de camera geen last meer heeft warmteproblemen. De A6400 is niet perfect, maar is dankzij die kwaliteiten wel de winnaar van de TIPA Award in de categorie Best APS-C Camera Expert. En dat is geheel terecht.