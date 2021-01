Amsterdam, 18 januari 2021 – Het ongebruikelijke wordt vaak genegeerd of afgekeurd door de maatschappij. Dat maakt de roep om diversiteit vandaag de dag steeds luider. Daarom zal bij Kahmann Gallery in de maanden april en mei 2021 een solotentoonstelling te zien zijn van het werk van fotografe Justine Tjallinks, die aandacht vestigt op de niet-normatieve schoonheid.

Inclusiviteit

Het veelbekroonde werk van Tjallinks is vandaag de dag actueel en zeer relevant. Het geeft aan dat het ok is om `anders’ te zijn en dat dit iets is om te omarmen en aan te moedigen. Tjallinks streeft ernaar de uniekheid van het individu en de diversiteit van de menselijke schoonheid tot uiting te brengen. Daarmee raakt zij aan thema’s als diversiteit en inclusiviteit, die vandaag de dag zeer actueel en relevant zijn. Tjallinks: “Ik overwoog al eerder een serie portretten te maken om meer waardering te genereren voor diversiteit in de fysieke vorm. Toen ik in 2018 begon met deze serie zag ik al dat de zichtbaarheid van diverse lichaamstypes en vormen van schoonheid de huidige esthetische standaard aan het veranderen was. Ik wilde een artistieke bijdrage leveren aan deze beweging.”

Traditie en eigenheid

Hoewel Tjallinks in haar foto’s verschillende personages laat zien, zijn haar beelden ook zelfportretten. Deze geven weer hoe zij omgaat met wat zich in haar leven afspeelt. Het meest tastbare van de fotografe zelf is de typische blik van de modellen, waarvan vaak een gevoel van melancholie uitgaat. Deze geestestoestand heeft Tjallinks altijd al geïntrigeerd. Haar werk kenmerkt zich ook door gedempte kleuren en gebalanceerde composities, waarvoor zij inspiratie haalt uit voorstellingen en technieken van de grote meesters uit de Nederlandse schilderkunst. Dit combineert Tjallinks vervolgens met eigentijdse mode; zo maakt zij onder andere gebruik van stukken van modeontwerper Ronald van der Kemp. Hoewel Tjallinks werk in eerste instantie aan het verleden lijkt te refereren, wordt het juist gekenmerkt door een krachtig modern tijdsbeeld.

Over de fotografe

Justine Tjallinks (1984) won diverse internationale prestigieuze prijzen, waaronder de Photographer of the Year Award in 2019 van de Fine Art Photography Awards. Haar werk werd de afgelopen jaren regelmatig tentoongesteld, waaronder in het Nederlands Fotomuseum, Museum Hilversum en Photo Basel. Nadat ze cum laude afstudeerde aan het Amsterdam Fashion Institute werkte ze onder andere als art director voor het Nederlandse mode magazine L’Officiel. Ze heeft veel van haar fotografische inzichten te danken aan Alessia Glaviano, senior fotoredacteur van Vogue Italia. Ze leerden elkaar kennen nadat Tjallinks werk geselecteerd werd voor de groepstentoonstelling 45 Frames van fotografieplatform PhotoVogue. Sinds 2014 richt ze zich volledig op kunstzinnige portretfotografie. De tentoonstelling Past Present Future is haar eerste solotentoonstelling bij Kahmann Gallery.

Over de tentoonstelling

Past Present Future is van 9 april t/m eind mei te zien in Kahmann Gallery in Amsterdam. Publiek kan via www.kahmanngallery.com een timeslot reserveren voor een bezoek. Toegang is gratis. Adres: Lindengracht 35, 1015 KB Amsterdam. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 17.00 uur