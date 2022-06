terug

DxO PureRAW 2 is een bijzonder stuk software voor het bewerken van beelden. Het is geen volledig beeldbewerkingsprogramma, maar biedt datgene waar DxO heel sterk in is (het aanpakken van ruis en lensfouten) in een handige plugin voor Adobe Lightroom. Ook kan het direct worden geopend in de Finder van Apple of Windows Explorer. Zo kan al het goede van DxO gemakkelijk worden ingepast in een al bestaande workflow.

Door Jan Paul Mioulet

De grote kracht van DxO is dat het bedrijf al jarenlang zelf heel veel test en een enorme hoeveelheid data heeft verzameld over objectieven en sensoren. Hierdoor zijn ze heel goed in het corrigeren van lensfouten en het verbeteren van rawbestanden. Het bedrijf maakt twee complete programma’s voor het bewerken van beelden waarin deze technologie gebruikt wordt: Photolab 5 (zie Pf nr. 5 van 2021) en de Nik software die zowel standalone kan worden gebruikt, maar ook als plugin in Photoshop (zie Pf nr. 4 van 2021). Voor fotografen die wel gebruik willen maken van de kwaliteiten van DxO, maar die vast willen houden aan hun eigen workflow, is er een derde optie: DxO PureRAW 2. PureRAW2 is geen compleet pakket zoals Photolab dat is en biedt ook niet de verschillende stijlen en presets van de Nik-software. Het is eigenlijk heel simpel de kern van datgene waar DxO goed in is. PureRAW 2 vermindert ruis, chromatische aberraties en lensfouten in raw-bestanden en doet dat volledig geautomatiseerd. Vervolgens zet PureRAW 2 de orginele rawbestanden om in een JPEG- of DNG-bestand dat weer kan worden gebruikt in een rawbewerkingsprogramma van eigen keuze.

Drie opties

Het programma kan op drie manieren worden opgeroepen. Er is een standalone optie waar de raw-bestanden eenvoudig in gesleept kunnen worden. De tweede mogelijkheid is om rawbestanden te selecteren in de Finder van Apple of de Explorer van Windows. Met een rechtermuisklik kan PureRAW2 worden opgeroepen en kunnen de bestanden direct worden bewerkt. De derde mogelijkheid is om PureRAW 2 te gebruiken als plugin van Adobe Lightroom. In alle gevallen werkt het programma hetzelfde. Na het selecteren van het gewenste raw-bestand biedt DxO drie kwaliteitsopties: HQ, PRIME of DeepPRIME. Die laatste is de variant die niet alleen gebruik maakt van alle data van DxO, maar ook van de nieuwste AI-algoritmes. Het is ook de versie die het meeste vraagt van de GPU en dus het beste werkt op nieuwe, snelle computers. Na het aangeven of de bestanden als JPEG of DNG moeten worden opgeslagen, maakt PureRAW een DxO map aan waar de bewerkte bestanden in worden opgeslagen. Wie er de eerste keer mee werkt, moet mogelijk nog even akkoord geven voor het downloaden van de juiste DxO Optical Modules. Die zijn specifiek voor de camera en het objectief waarmee de opname gemaakt is en dus nodig voor het beste resultaat.

Sneller beter

En die resultaten mogen er zijn. Hoe groot het verschil is, hangt af van hoe goed het raw-bestand is. Aan goed belichte opnames op de laagste gevoeligheid met topkwaliteit objectieven valt niet zoveel te verbeteren. Hoe hoger de gebruikte ISO-waarde en hoe meer ruis er dus in de opnames zit, hoe groter het verschil wordt. Lensfouten als vertekening en chromatische aberraties worden in PureRAW 2 anders en meestal beter gecorrigeerd dan in Lightroom of in de camera. DxO claimt dat met PureRAW 2 op het gebied van ruis een winst tot wel twee stops mogelijk is en voor sommige opnames lijkt dat zeker het geval te zijn. Hoe meer ruis, kleurfouten en vertekening er in een opname zitten, hoe meer winst er met PureRAW 2 geboekt kan worden. Opnames met Micro Four Thirds of APS-C camera’s bij hoge gevoeligheden of drone-opnames knappen enorm op van een behandeling met PureRAW 2. De verbeteringen in versie 2 ten opzichte van versie 1, zitten echter niet zozeer in de kwaliteit van het beeld, als wel in de snelheid waarmee het programma werkt. Op Apples met een M1 chip werkt het tot 4x sneller dan voorheen en op Windows 1,5x. Ook ondersteunt PureRAW 2 nu Fujifilm X-trans sensoren. Het programma heeft een paar kleine minpunten. Zo zijn de DNG-bestanden die worden aangemaakt groter dan de originele raw-bestanden en worden niet alle raw-bestanden ondersteund. Dat geldt met name voor DNG’s uit smartphones, die juist vanwege de kleine sensoren veel baat zouden kunnen hebben bij PureRAW 2. Voor camera’s en objectieven die wel ondersteund worden, is PureRAW 2 een aanrader, vanwege de redelijke prijs, het gebruiksgemak en de grote kwaliteitswinst die ermee behaald kan worden.

© Jan Paul Mioulet, Een nachtopname op Tenerife met een Olympus OM-D E-M5 Mark III op 1600 ISO met een 20mm F1.7 bij 9.4 seconden. De uitsnedes zijn op 100 procent. In het Adobe bestand kon de ruis niet verder worden verminderd zonder ook sterren en details kwijt te raken. PureRAW 2 werkt de ruis helemaal weg en maakt tegelijk de sterren beter zichtbaar. Ook de scherpte van de voorgrond is verbeterd, ook al is de structuur die voornamelijk uit ruis bestaat dan wel verdwenen.

© Jan Paul Mioulet

Wil je meer lezen over SOFTWARE in de fotografie? Neem dan nu een abonnement op Pf Fotografie Magazine!