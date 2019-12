SO 2020 Award, Selection Of Dutch photography, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. SO gelooft in de individuele kracht en het handschrift van elke fotograaf.

DuPho, organisator van de wedstrijd, wil met de SO Award aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland. De kwaliteit van de Nederlandse fotografie is heel hoog. Daarnaast wil DuPho met de SO Award-fotografen zichtbaarder maken. Voor fotografen is het moeilijk om in de schijnwerpers te komen. Het platform maakt het eenvoudiger en efficiënter hun werk te promoten bij een brede selectie van professionals uit het veld en daardoor zijn of haar kans te vergroten om opdrachten binnen te halen.

SO 2020 nodigt je uit om in een selectie van 7 tot 12 foto’s een beeld te geven van je werk van 2019 waarin jouw handtekening als fotograaf duidelijk naar voren komt. Je kunt je werk insturen van 2 tot 20 januari 2020.

Op 18 maart 2020 zal de felbegeerde SO 2020 Award worden uitgereikt in het Compagnietheater in Amsterdam.

Ga naar www.dupho.nl/so-awardvoor meer informatie.