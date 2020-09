Skylum onthulde een revolutionaire benadering van fotobewerking, LuminarAI. In tegenstelling tot andere fotobewerkers die enorm veel tijd vragen op basis van tools, focust LuminarAI op resultaten. Deze revolutionaire applicatie en plug-in zal deze vakantieperiode uitkomen.

LuminarAI maakt complexe bewerkingen eenvoudiger dan ooit tevoren dankzij unieke AI-aangedreven tools. Met LuminarAI zijn saaie en complexe taken niet langer nodig, zonder dat dit ten koste gaat van de professionele kwaliteit. Artificiële intelligentie geeft de visueel kunstenaar de mogelijkheid zich te richten op de creativiteit, dankzij artificiële intelligentie.

“LuminarAI brengt een geheel nieuwe, onconventionele benadering van de fotobewerking wereld, waarbij de nadruk ligt op het resultaat in plaats van op het proces”, aldus Dima Sytnik, CPO van Skylum. “We hebben LuminarAI vanuit het niets ontworpen om de manier waarop mensen met hun beelden omgaan te veranderen. We zijn erg enthousiast om te zien wat LuminarAI kan doen voor creatievelingen overal ter wereld.”

LuminarAI is ontworpen voor visuele sprekers, gewone mensen en professionele fotografen. Het is gemaakt voor mensen die foto’s gebruiken om belangrijke boodschappen over te brengen en zo hun kansen of reputatie laten groeien: bloggers, ondernemers, opvoeders, marketeers, kleine en middelgrote bedrijven en vele anderen. Het laat iedereen zijn verhaal vertellen met beelden die nog nooit zo rijk en expressief waren. Met LuminarAI kan iedereen op een efficiënte manier verbazingwekkende beelden maken.

Artificiële intelligentie is het hart van LuminarAI

Vergeleken met traditionele beeldbewerking biedt LuminarAI een volledige andere aanpak. Gebouwd vanaf de basis tot aan het gebruik van kunstmatige intelligentie LuminarAI maakt complexe taken eenvoudig en saai manueel werk wordt overbodig.

Portretten krijgen een nieuw leven.

Gebruik Body AI en Face AI om portretten te sculpteren en te verfijnen.

en om portretten te sculpteren en te verfijnen. Creëer ogen die rijk en expressief zijn met Iris AI .

. Verwijder oneffenheden en onvolkomenheden op natuurlijke wijze met SkinAI.

Landschapsfotografie heeft er nog nooit beter uitgezien.

Voeg diepte en details toe aan luchten met Atmosphere AI en Sky Enhancer .

en . Transformeer een foto en voeg in enkele seconden een gloednieuwe hemel toe Sky AI .

. Breng warmte aan met Golden Hour of verbeter de zon met Sunrays.

Professionele afwerking zonder zorgen.

Ben je op zoek naar meer details en textuur? Dan is Structure AI de perfecte toevoeging.

de perfecte toevoeging. Snij foto’s perfect bij met Composition AI en herstel scheve foto’s.

en herstel scheve foto’s. Met AccentAI, heeft een foto een perfecte belichting en kleur.



Met LuminarAI, krijg je geweldige foto’s in slechts twee muisklikken.

Templates zijn de kern van de nieuwe LuminarAI. LuminarAI herkent de inhoud van een foto en suggereert de beste templates om het bewerkingsproces te versnellen. Elke templates collectie zal je helpen een verhaal te vertellen. Deze bewerkingen kunnen direct worden toegepast. Terwijl artificiële intelligentie de weg wijst door het volledige bewerkingsproces, houden artiesten de volle controle over de bewerkingen die ze maken, de tools dat ze kiezen en hoe die in interactie staan met hun foto’s.

Geweldige fotografie is voor iedereen, en met de gloednieuwe LuminarAI kunnen digitale kunstenaars over de hele wereld hun verhaal vertellen door middel van fotografie. LuminarAI vereenvoudigt het bewerken van foto’s zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en creativiteit.

“LuminarAI zal een hulp zijn om bewerken gemakkelijk te maken voor iedereen. We hebben de saaie en de moeilijke delen van de fotobewerking verwijderd zonder in te boeten aan creativiteit. LuminarAI zal een geweldige tool zijn voor de workflow van de ontwerper. Zo kunnen ze zich richten op resultaten – niet op het bewerkingsproces”, zegt Alex Tsepko, CEO van Skylum.

LuminarAI zal beschikbaar zijn als stand-alone applicatie en plug-in voor macOS en Windows. Om meer te weten te komen over LuminarAI en je aan te melden voor updates, ga je naar skylum.com. Early-bird prijzen zijn hier beschikbaar en het product is inclusief een 30 dagen geld terug garantie vanaf het moment van verzending.

Over Skylum Software

Skylum is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van beeldvormende technologie gericht op het creëren van hulpmiddelen die het voor creatieven gemakkelijker maken om dingen voor elkaar te krijgen. Skylum’s Luminar platform ontketent creativiteit door het innovatieve gebruik van geautomatiseerde en intelligente beeldverwerking waardoor de kunstenaar nog steeds volledige controle heeft over het eindproduct. Skylum heeft de Red Dot Award, Apple’s Best of Year, “Best Imaging Software” van TIPA and EISA gewonnen en nog diverse andere prijzen uit de top industries. Voor meer informatie over Skylum, ga naar skylum.com.