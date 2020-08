Tijdens BredaPhoto 2020 staat Skatepark Pier15 volledig in het teken van ‘Destroy my Face’ van de Nederlandse kunstenaar Erik Kessels (1966). Hij toont op deze skatebaan archetypische gezichten van cosmetische chirurgie. Zeven weken lang is er een wisselwerking met skaters die de mogelijkheid hebben te interveniëren in deze beelden. Zo makkelijk als de gezichten ooit mooi gemaakt zijn, zo gemakkelijk worden ze ook weer vernietigd. De tentoonstelling is te zien van 9 september tot en met 25 oktober.

Foto’s als fast food

We maken meer foto’s dan ooit tevoren. We blijven foto’s schieten totdat we tevreden zijn met het resultaat. Het lijkt alsof we midden in een fotografische renaissance leven. Deze ‘massa fotocultuur’ stelt de waarde van een beeld in de huidige samenleving ter discussie. De samenleving lijkt alleen gericht te zijn op consumptie, of beter gezegd overconsumptie. We consumeren foto’s zoals we fast food consumeren: massaal en we verorberen ze argeloos. En zo als ons voedsel gemaakt is om er perfect uit te zien en de voedingswaarde zelf minimaal is, zo kunnen we de lijn doortrekken naar hoe we onszelf online presenteren. Insta-perfect is de norm geworden in plaats van de uitzondering. Deze individuele online propaganda wordt vaak offline doorgevoerd.

“In dit kader is cosmetische chirurgie heel gewoon geworden en wordt algemeen geaccepteerd. Maar hierin schuilt ook het gevaar dat er een overvloed aan operaties uitgevoerd wordt die leiden tot misvorming en de persoon veranderen in een monster“, stelt Kessels

Over Erik Kessels

Erik Kessels is een Nederlandse kunstenaar, ontwerper en curator met grote interesse in fotografie. Kessels is sinds 1996 Creative Partner van communicatiebureau KesselsKramer in Amsterdam en Londen. Als kunstenaar en curator publiceerde Kessels meer dan 75 boeken met zijn ‘opnieuw toegeëigende’ afbeeldingen en schreef hij de internationale bestseller Failed It! Kessels maakte en stelde tentoonstellingen samen zoals Loving Your Pictures, Mother Nature, 24HRS in Photos, Album Beauty, Unfinished Father en GroupShow. Zijn retrospectieve midden in de carrière was te zien in Turijn, Düsseldorf, Boedapest en hij exposeerde in de SFMOMA. Hij werd door Time Magazine “een visuele tovenaar” genoemd en door Voque (Italia) een “moderne antropoloog”.

Over BredaPhoto 2020 BredaPhoto 2020 is het grootste foto-evenement van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda. In 2020 vindt de negende editie van het BredaPhoto 2020 plaats van 9 september tot 25 oktober.