Na de officiële opening van BredaPhoto 2020 afgelopen woensdag 9 september, is er een negatieve interpretatie ontstaan van het werk van Erik Kessels ‘Destroy my Face’ in Skatepark PIER15. Hierdoor voelt PIER15 – onder druk van de reacties op social media en van haar financierders – zich genoodzaakt het kunstwerk te verwijderen. BredaPhoto heeft kennisgenomen van het besluit en betreurt deze beslissing maar heeft begrip voor deze keuze van PIER15.

BredaPhoto heeft tot doel een platform te zijn waar ruimte is om middels beeldcultuur over actuele maatschappelijke vraagstukken in dialoog te gaan. BredaPhoto betreurt dan ook dat de dialoog over ‘Destroy my Face’ niet open en genuanceerd gevoerd kan worden en dat onder druk van protesten via social media één van haar partners in haar voorbestaan wordt bedreigd waardoor zij hebben moeten besluiten het werk weg te halen.

“Wat bedoeld was als kunstwerk om de dialoog aan te gaan over de maakbaarheid van huidige beeldcultuur, bleek andere associaties op te roepen. Dit was echter nooit onze bedoeling. We zien dat het werk van Erik Kessels anders geïnterpreteerd is dan de dialoog die het werk wilde starten. We hebben de kritiek gehoord en begrepen en nemen hierin onze verantwoordelijkheid” aldus PIER15.

“Wij hebben er begrip voor dat mensen zich niet kunnen vinden in de vorm en/of de inhoud van dit werk. Hierover kan je discussiëren. De keuze van BredaPhoto om dit project juist in een skatehal te tonen is een bewuste. Het is confronterend en het schuurt, en roept een zeer essentiële discussie op over de grenzen en de invloedsferen van de cosmetische chirurgie. Met name ook bij de jeugd en bij het nieuwe normaal van “InstaPerfect”. In tegenstelling tot dat wat er nu gebeurt: het polariseren van het debat en de cancel-culture die overwint is niet waar BredaPhoto voor staat. We hebben de initiatiefnemers van de online petitie tegen het werk dan ook aan tafel uitgenodigd. Helaas hebben ze de uitnodiging afgeslagen omdat ze uitdrukkelijk anoniem willen blijven.” aldus Fleur van Muiswinkel, directeur BredaPhoto.

“De presentatie van jezelf en wat echt is, lijkt steeds meer te vervagen. Hetzelfde kan gezegd worden over hoe we het beeld van onszelf online plaatsen. “Insta-perfect” kan de norm worden in plaats van de uitzondering (..). De vervorming die ooit begon met cosmetische chirurgie zal in deze installatie doorgaan, terwijl skaters een ongecontroleerde realiteit creëren ”, zegt Erik Kessels over zijn werk.

Tijdens BredaPhoto 2020 komen onder het overkoepelende thema ‘the best of times, the worst of times’ verschillende belangrijke maatschappelijk actuele thema’s aan de orde waaronder klimaatverandering, Black Lives Matter, peer pressure via social media en zo ook de grenzen aan de maakbaarheid van de samenleving en de mens.

Over ‘Destroy My Face’

Kessels wil met ‘Destroy my Face’ de discussie stimuleren over de grenzen van de maakbaarheid van het menselijk gezicht en lichaam. Hij stelt vragen bij het feit dat steeds meer mensen – jongeren en ook ouderen – overgaan tot het veranderen van hun uiterlijke identiteit. Dit gebeurt vaak onder verhulde sociale druk die mede via de social media wordt verspreid.

Het werk ‘Destroy My Face’ bestaat uit een compilatie van 60 samengestelde portretten. De portretten hebben een afmeting van 4m x 4m en waren geplakt op de vloer van Skatehal PIER15. De getoonde portretten zijn constructies opgebouwd uit een verzameling van meer dan 800 portretten gevonden op het internet van vrouwen en mannen die op een of andere wijze hun gezicht hebben getransformeerd door plastische chirurgie of door filters. De portretten zijn een referentie naar de werkelijkheid maar de 60 gepresenteerde beelden zijn geen portretten van bestaande personen. Het zijn transformaties. Tijdens de periode van BredaPhoto zouden skateboarders op hun beurt over deze ‘avatars’ skaten en zo deze geconstrueerde werkelijkheid transformeren en de beelden de patina van de tijd te geven.

Over BredaPhoto 2020

BredaPhoto 2020 is het grootste foto-evenement van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda.

BredaPhoto is nog tot en met 25 oktober op diverse binnen- en buitenlocaties in Breda te zien.